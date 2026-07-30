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Man Utd vende zagueiro inglês para clube suíço pertencente à INEOS
Uma surpreendente saída em definitivo de Old Trafford
O United sancionou oficialmente a venda em definitivo de Fredricson para o Lausanne-Sport, colocando fim à longa ligação do defensor com o clube em que foi revelado. O jogador de 21 anos, natural do sul de Manchester e que fazia parte da estrutura do United desde o sub-9, vai para a Suíça em um acordo que pegou muitos torcedores de surpresa.
A transferência traz um subtexto importante em relação à hierarquia do clube, já que o Lausanne-Sport também pertence à INEOS. Essa estrutura de propriedade compartilhada entre o gigante da Premier League e o time da Super League suíça pode potencialmente facilitar futuras negociações caso o Manchester United decida levar o defensor de volta para Manchester.
- AFP
Uma homenagem emocionante a um talento revelado em casa
O Manchester United expressou sua gratidão ao defensor de saída por meio de um comunicado oficial comovente, destacando sua dedicação durante seu período de mais de uma década na base de treinamento de Carrington do clube. Depois de provar seu valor em vários níveis das categorias de base, a trajetória de Fredricson com a famosa camisa vermelha chegou ao fim com várias aparições pelo time principal sob o comando de Ruben Amorim.
Em sua comunicação, o United afirmou: "Um Red de toda a vida do sul de Manchester, ele trabalhou com dedicação enquanto subia com orgulho pelas fileiras do nosso sistema de base mundialmente famoso. O defensor fez sua estreia no time principal contra o Wolverhampton Wanderers em 20 de abril de 2025 e depois ainda atuou contra Brentford, Grimsby Town e Newcastle United.
"Tendo chegado ao clube no nível sub-9, Tyler foi um profissional exemplar durante todo o seu tempo no clube e um membro popular dos nossos elencos da Academia. Seu lugar nos livros de história do United também está garantido como vencedor do prestigioso prêmio Denzil Haroun de Jogador do Ano do time reserva em 2025.
"Todos no United agradecem a Tyler por todos os seus esforços durante seu tempo no clube e desejamos a ele tudo de melhor para o próximo capítulo de sua carreira."
Realizando o sonho do time principal
Fredricson conseguiu, sim, realizar o sonho de todo jogador da base ao chegar ao ambiente de jogo do time principal. Ele se despede com quatro aparições pela equipe principal, tendo feito sua estreia completa como titular durante uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Wolves em 2024-25. Duas semanas depois, ele deu sequência com outra aparição em uma derrota por 4 a 3, com muitos gols, fora de casa contra o Brentford.
Além de suas partidas como titular, o defensor foi presença constante nos arredores do time principal durante várias crises de lesão. Ele foi relacionado para o banco em mais algumas ocasiões, ganhando experiência valiosa sob os holofotes da Premier League. Sua saída segue a tendência de o United facilitar transferências de jovens talentosos que podem ver seu caminho até o time titular bloqueado por estrelas internacionais.
- Getty Images Sport
O início de um novo capítulo na Suíça
Fredricson chega ao Lausanne-Sport em um período de transição do clube suíço, que está ansioso para subir na tabela após um desempenho mediano na temporada passada. Sob o comando de Luka Elsner, que assumiu o cargo em julho, a equipe busca integrar jovens talentos técnicos capazes de sair jogando desde a defesa.
Embora a transferência coloque fim à sua presença diária em Carrington, a conexão entre os dois clubes faz com que os olheiros do United provavelmente acompanhem de perto sua evolução no Stade de la Tuiliere.
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