O Manchester United expressou sua gratidão ao defensor de saída por meio de um comunicado oficial comovente, destacando sua dedicação durante seu período de mais de uma década na base de treinamento de Carrington do clube. Depois de provar seu valor em vários níveis das categorias de base, a trajetória de Fredricson com a famosa camisa vermelha chegou ao fim com várias aparições pelo time principal sob o comando de Ruben Amorim.

Em sua comunicação, o United afirmou: "Um Red de toda a vida do sul de Manchester, ele trabalhou com dedicação enquanto subia com orgulho pelas fileiras do nosso sistema de base mundialmente famoso. O defensor fez sua estreia no time principal contra o Wolverhampton Wanderers em 20 de abril de 2025 e depois ainda atuou contra Brentford, Grimsby Town e Newcastle United.

"Tendo chegado ao clube no nível sub-9, Tyler foi um profissional exemplar durante todo o seu tempo no clube e um membro popular dos nossos elencos da Academia. Seu lugar nos livros de história do United também está garantido como vencedor do prestigioso prêmio Denzil Haroun de Jogador do Ano do time reserva em 2025.

"Todos no United agradecem a Tyler por todos os seus esforços durante seu tempo no clube e desejamos a ele tudo de melhor para o próximo capítulo de sua carreira."