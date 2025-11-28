+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v Vitoria - Brasileirao 2025Getty Images Sport
GOAL

As maiores goleadas da história do Brasileirão de pontos corridos

A lista de placares com 6 gols é enorme desde 2003, mas o recorde foi estipulado pelo Flamengo de Filipe Luís em 2025

Na condição de um dos campeonatos mais equilibrados do futebol mundial, o Brasileirão não é palco constante de grandes goleadas. Por isso mesmo, cada vez que uma acontece, recordes ficam muito perto de serem quebrados.

Disputado desde 2003, o Brasileirão no formato de pontos corridos tinha, até 2025, como placar mais elástico uma coleção de 7 a 0. Agora, contudo, o Flamengo reescreveu a história ao marcar oito contra o Vitória. Confira, abaixo, quais são as maiores goleadas deste período do campeonato nacional.

  • Flamengo 8 x 0 VitóriaGilvan de Souza/Flamengo

    Flamengo 8 x 0 Vitória

    • Brasileirão de 2025
  • São Paulo 7 x 0 Paysandu

    • Brasileirão de 2004

  • Cruzeiro 7 x 0 Bahia

    • Brasileirão de 2003

  • Goiás 7 x 0 Juventude

    • Brasileirão de 2003

  • Internacional 7 x 1 Santos

    • Brasileirão de 2023

  • Grêmio 7 x 1 Figueirense

    • Brasileirão de 2008

  • Corinthians 7 x 1 Santos

    • Brasileirão de 2005

  • Fluminense 7 x 1 Juventude

    • Brasileirão de 2004
  • Fluminense v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Fluminense 6 x 0 São Paulo

    • Brasileirão de 2025
  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Vasco 6 x 0 Santos

    • Brasileirão de 2025
  • Flamengo 6 x 0 JuventudeGilvan de Souza/Flamengo

    Flamengo 6 x 0 Juventude

    • Brasileirão de 2025

  • Fortaleza 6 x 0 RB Bragantino

    • Brasileirão de 2022

  • Internacional 6 x 0 Vasco

    • Brasileirão de 2015

  • Botafogo 6 x 0 Criciúma

    • Brasileirão de 2014

  • Goiás 6 x 0 Palmeiras

    • Brasileirão de 2014

  • Atlético-MG 6 x 0 Figueirense

    • Brasileirão de 2012

  • São Paulo 6 x 0 Paraná

    • Brasileirão de 2005

  • Santos 6 x 0 Paysandu

    • Brasileirão de 2004

  • Athletico-PR 6 x 0 Goiás

    • Brasileirão de 2004

  • Flamengo 6 x 0 Bahia

    • Brasileirão de 2003

  • Figueirense 6 x 0 Paysandu

    • Brasileirão de 2003