As maiores goleadas da história do Brasileirão de pontos corridos

Na condição de um dos campeonatos mais equilibrados do futebol mundial, o Brasileirão não é palco constante de grandes goleadas. Por isso mesmo, cada vez que uma acontece, recordes ficam muito perto de serem quebrados.

Disputado desde 2003, o Brasileirão no formato de pontos corridos tinha, até 2025, como placar mais elástico uma coleção de 7 a 0. Agora, contudo, o Flamengo reescreveu a história ao marcar oito contra o Vitória. Confira, abaixo, quais são as maiores goleadas deste período do campeonato nacional.