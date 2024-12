Luiz Henrique, Loco Abreu, Jefferson e o ranking dos 25 maiores jogadores do Botafogo no século 21

Foi impossível evitar a inclusão de boa parte do time campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024, mas a lista vai muito além

Fazer uma lista com os melhores/maiores jogadores do Botafogo no Século XXI é um exercício que preenche o alvinegro de orgulho – afinal de contas, estamos falando de uma torcida que adora cultivar e exaltar seus ídolos.

Existem aqueles que estão marcados pela resiliência e dedicação à Estrela Solitária mesmo em períodos muito ruins na história do clube, mas é inegável que a geração 2024, que levou o Glorioso aos títulos da Libertadores e Brasileirão em uma única temporada, ocupa a maior parte das vagas.

Estes mesmos jogadores de 2024 ainda podem aumentar de hierarquia neste ranking, a depender do que ainda possam vir a fazer pela causa botafoguense. Ou seja, a lista poderá mudar conforme o passar dos anos. Confira, abaixo, os 25 maiores jogadores do Botafogo de 2001 até 2024.