Brasileirão + Libertadores: Botafogo de 2024 garante um lugar definitivo no hall de grandes esquadrões da história

O time de Artur Jorge não deixou espaço para nenhum outro tipo de protagonismo e comparação ao longo da temporada

Uma tônica na última década do futebol mundial foi ver grandes clubes reescreverem, de alguma forma, o seu auge. Como se reafirmassem, com elementos novos combinados a outros acenos ao passado, os gigantes que são, sempre foram e sempre serão.

O Real Madrid de Cristiano Ronaldo repetiu algo visto apenas pelo Real Madrid de Di Stefano. O Barcelona de Lionel Messi, treinado por Pep Guardiola, escreveu os momentos mais vitoriosos de sua história fazendo um claro aceno ao legado deixado por Johan Cruyff. São vários exemplos: a Inter de Milão de José Mourinho, em 2010, comparada àquela superdefensiva dos anos 1960 do técnico Helenio Herrera... e por aí vai.

Aqui no Brasil os últimos anos também entregaram diversos exemplos. Basta dizer que o vitorioso período do Palmeiras de Abel Ferreira foi apelidado como “Terceira Academia”, colocando nesta atual equipe alviverde o maior rótulo possível dentro da história do clube. Agora em 2024, o Botafogo enfim saboreou deste prato. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, mostrou ao Brasil e ao mundo o motivo de carregar alcunhas como “Glorioso” e “Selefogo”.