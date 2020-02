Quantos pênaltis Gatito já pegou pelo Botafogo?

Goleiro paraguaio foi decisivo para a classificação botafoguense na Copa do Brasil diante do Náutico, defendendo duas penalidades

Gatito Fernández é um dos ídolos recentes da história do . Já são mais de 100 jogos pelo time de General Severiano, um dos atletas com mais tempo no clube. E a cada temporada, o goleiro retribui o carinho da torcida defendendo pênaltis.

Das 28 cobranças que Gatito enfrentou desde quando chegou no time do Rio de Janeiro, ele defendeu 12. Ou seja, quase 43% dos pênaltis contra o paraguaio não resultam em gols para os adversários.

No último mata-mata que o Botafogo decidiu nos pênaltis, contra o , pela segunda fase da Copa do , o goleiro botafoguense defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do Glorioso.

Confira todas as cobranças que Gatito Fernandéz já defendeu com a camisa do Botafogo:

1. Richard Ortiz ( ) - 22/02/2017 - Libertadores (pré) - Disputa de pênaltis

2. Jorge Mendonça (Olimpia) - 22/02/2017 - Libertadores (pré) - Disputa de pênaltis

3. Julián Benitez (Olimpia) - 22/02/2017 - Libertadores (pré) - Disputa de pênaltis

4. Diego Souza (Sport) - 26/04/2017 - - Oitavas de final

5. Jô ( ) - 02/07/2017 - Campeonato Brasileiro

6. Cueva ( ) - 29/07/2017 - Campeonato Brasileiro

7. Marcelo Oliveira ( ) - 13/08/2017 - Campeonato Brasileiro

8. Thiago Carleto ( ) - 24/09/2017 - Campeonato Brasileiro

9. Werley ( ) - 08/04/2018 - - Final, Disputa de pênaltis

10. Henrique (Vasco) - 08/04/2018 - Campeonato Carioca - Final, Disputa de pênaltis

11. Ronaldo Alves (Náutico) - 19/02/2020 - Copa do Brasil - Segunda fase, Disputa de pênaltis

12. Paiva (Náutico) - 19/02/2020 - Copa do Brasil - Segunda fase, Disputa de pênaltis