Lucescu, doente, mas no banco: "Não posso ir embora como um covarde"

Mircea Lucescu, com 80 anos e uma vida dedicada ao futebol, comandará amanhã a seleção da Romênia em busca de uma vaga na Copa do Mundo, da qual o país está ausente há 28 anos. O técnico vem lutando há meses contra uma doença cuja natureza não quis revelar, “para que não fosse o centro das discussões”.
“Quando os médicos me disseram que eu poderia continuar treinando, concentrei-me no que precisava fazer pela Romênia”, contou ao Guardian, na véspera da partida contra a Turquia, o técnico “globetrotter” que, entre outros, também treinou na Itália (Pisa, Brescia, Reggiana e Inter).