Austria v Romania - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lucescu, doente, mas no banco: "Não posso ir embora como um covarde"

O técnico da Romênia fala sobre a partida de desempate para a Copa do Mundo de amanhã contra a Turquia

Mircea Lucescu, com 80 anos e uma vida dedicada ao futebol, comandará amanhã a seleção da Romênia em busca de uma vaga na Copa do Mundo, da qual o país está ausente há 28 anos. O técnico vem lutando há meses contra uma doença cuja natureza não quis revelar, “para que não fosse o centro das discussões”.


“Quando os médicos me disseram que eu poderia continuar treinando, concentrei-me no que precisava fazer pela Romênia”, contou ao Guardian, na véspera da partida contra a Turquia, o técnico “globetrotter” que, entre outros, também treinou na Itália (Pisa, Brescia, Reggiana e Inter).

  • "Conversei com a federação e eles me disseram que não conseguiam encontrar uma solução. Não estou na minha melhor forma, então teria me afastado se houvesse outra opção. Mas insisto: não posso ir embora como um covarde. Temos que acreditar na nossa chance de nos classificarmos", relata a Ansa.


    Nos últimos meses, Lucescu foi internado três vezes, mas durante a internação manteve contato próximo com os jogadores e a comissão técnica, analisando os jogos da Turquia. “Vamos jogar em um ambiente impossível. Conheço-a perfeitamente: é o estádio do Besiktas. Não sei se há maneira de conter o barulho que eles vão fazer. Terei de explicar aos meus rapazes, àqueles que nunca jogaram na Turquia, o que os espera.”

