Lombardo falou assim sobre o possível retorno de Mancini ao comando da seleção italiana durante a coletiva de imprensa antes da partida contra o Empoli: “Ninguém esperava ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, lamento muito. Acho que o nosso futebol hoje em dia está prejudicando os outros; temos muito poucos jovens talentosos jogando regularmente entre a Série A e a Série B. Espero que Mancini possa voltar à Seleção, porque acredito que ele tenha uma dívida a saldar: sei que ele gostaria de voltar à Azzurra, assim como gostaria de voltar à Sampdoria”.



