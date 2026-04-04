Entre os candidatos ao cargo de técnico da Seleção Italiana após a saída de Gattuso está também Roberto Mancini, para quem isso significaria um retorno à Seleção após a passagem de 2018 a 2023, período em que a conquista do Euro 2021 permanece inesquecível. Naquela comissão técnica estava o amigo Attilio Lombardo, na época vice-técnico e hoje treinador da Sampdoria, depois de ter sido também assistente de Evani de abril a junho passado, garantindo a permanência na série A através dos play-offs; em novembro passado, tornou-se colaborador de Gregucci, sempre no banco da Sampdoria, assumindo o comando da equipe há um mês.
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Lombardo: "Itália, Mancini gostaria de voltar"
AS PALAVRAS DE LOMBARDO
Lombardo falou assim sobre o possível retorno de Mancini ao comando da seleção italiana durante a coletiva de imprensa antes da partida contra o Empoli: “Ninguém esperava ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, lamento muito. Acho que o nosso futebol hoje em dia está prejudicando os outros; temos muito poucos jovens talentosos jogando regularmente entre a Série A e a Série B. Espero que Mancini possa voltar à Seleção, porque acredito que ele tenha uma dívida a saldar: sei que ele gostaria de voltar à Azzurra, assim como gostaria de voltar à Sampdoria”.