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Corinthians v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Lingard se diz surpreso com pressão da torcida do Corinthians e promete aprender português

J. Lingard
Corinthians
Brasileirão

Meia inglês abriu o jogo à imprensa britânica sobre chegada ao Brasil e escolha pelo Alvinegro

Jesse Lingard já deixou sua marca na história recente do futebol brasileiro. Na última semana, o ex-jogador do Manchester United se tornou o primeiro inglês a balançar as redes na Copa do Brasil, ao garantir a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Barra-SC.

O gol saiu em sua sétima partida pelo clube paulista, a segunda como titular, e reforçou o impacto inicial do meia em um momento de reconstrução da equipe.

Em entrevista à BBC, Lingard explicou os motivos que o levaram a aceitar o desafio de atuar no futebol brasileiro, mesmo tendo opções de retorno ao futebol europeu após sua passagem pelo FC Seoul.

Apresentado pelo Corinthians no início de março, o inglês assinou contrato até o fim da temporada e se tornou apenas o segundo jogador nascido na Inglaterra a vestir a camisa alvinegra, seguindo os passos de Colin Kazim-Richards.

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    Escolha pelo Corinthians e pressão

    O desejo de seguir em alto nível competitivo foi determinante para a decisão de Lingard. O meia destacou o peso do clube e da liga brasileira como fatores-chave na escolha.

    “É futebol de alto nível. Eu ainda me vejo jogando nesse nível. Para mim, era sobre competição — o tamanho do clube, a força da liga. Recebi outras propostas, mas queria me desafiar. Vim para ganhar, vim para conquistar títulos”, afirmou.

    O inglês também ressaltou o conhecimento prévio que tinha sobre o Corinthians e a dimensão do desafio.

    “Eu já sabia do tamanho do clube antes de vir. É uma honra enorme estar aqui. Estou aproveitando cada momento”, completou.

    Pouco mais de um mês após a chegada, Lingard já experimentou um dos traços mais marcantes do futebol brasileiro: a pressão da torcida. O contato direto com organizadas no CT chamou atenção do jogador.

    “Eles dão 100% o tempo todo. Quando o time não vai bem, eles vão até o centro de treinamento, conversam com a gente... Eu nunca tinha vivido isso. Dá para ver o quanto são apaixonados. Isso aumenta ainda mais a motivação para vencer”, destacou.

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    Adaptação ao Brasil

    A rotina intensa do calendário brasileiro também tem sido um fator determinante no processo de adaptação. Entre jogos e treinos, Lingard ainda encontra pouco tempo para explorar o país, mas valoriza o ritmo competitivo.

    “O calendário é muito cheio. Treinamos praticamente todos os dias e temos jogos a cada três dias. Ainda não deu para conhecer muito o Brasil, mas isso tem sido bom para mim. Eu precisava voltar a jogar com frequência”, explicou.

    Dentro de campo, a comunicação ainda é um desafio, mas o meia conta com a ajuda dos companheiros, e já traça um novo objetivo pessoal.

    “Alguns jogadores falam inglês e ajudam na tradução, mas eu quero aprender português. O coreano foi muito difícil para mim, aprendi pouco. Aqui sinto que posso evoluir mais no idioma”, disse.

    Até aqui, Lingard soma oito partidas e um gol com a camisa do Corinthians, números que refletem um início gradual, mas promissor.

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    Estilo diferente

    Aos 33 anos, Lingard vive sua primeira experiência no futebol brasileiro após uma carreira consolidada na Inglaterra e uma passagem recente pela Ásia.

    O meia destacou as diferenças no estilo de jogo e elogiou o trabalho de Fernando Diniz, atual comandante do Corinthians.

    “É um futebol diferente, mais físico do que eu esperava. Percebi isso logo nos primeiros treinos. Mas também tem um lado tático muito forte. O Diniz trabalha muito próximo dos jogadores, individualmente, e isso ajuda a extrair o melhor de cada um”, analisou.

    “Quando você tem um treinador assim, que está perto, faz diferença. Ele é muito detalhista taticamente”, completou.

    A estreia de Lingard aconteceu no dia 1º de abril, no Maracanã, na derrota por 3 a 1 para o Fluminense.

    Naquele momento, o Corinthians atravessava uma fase turbulenta, com oito jogos sem vitória, sequência que culminou na saída de Dorival Júnior e na chegada de Fernando Diniz para liderar a retomada da equipe na temporada.

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