Lingard se diz surpreso com pressão da torcida do Corinthians e promete aprender português

Jesse Lingard já deixou sua marca na história recente do futebol brasileiro. Na última semana, o ex-jogador do Manchester United se tornou o primeiro inglês a balançar as redes na Copa do Brasil, ao garantir a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Barra-SC.

O gol saiu em sua sétima partida pelo clube paulista, a segunda como titular, e reforçou o impacto inicial do meia em um momento de reconstrução da equipe.

Em entrevista à BBC, Lingard explicou os motivos que o levaram a aceitar o desafio de atuar no futebol brasileiro, mesmo tendo opções de retorno ao futebol europeu após sua passagem pelo FC Seoul.

Apresentado pelo Corinthians no início de março, o inglês assinou contrato até o fim da temporada e se tornou apenas o segundo jogador nascido na Inglaterra a vestir a camisa alvinegra, seguindo os passos de Colin Kazim-Richards.