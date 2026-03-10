Liga dos Campeões, oitavas de final: Atlético de Madrid x Tottenham AO VIVO

Em uma temporada muito complicada do ponto de vista do campeonato, o Tottenham continua sua trajetória na Liga dos Campeões: nas oitavas de final, enfrenta o Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, que jogará hoje à noite em casa a partida de ida, marcada para as 21h no Wanda Metropolitano. Os Colchoneros vêm de uma vitória na Liga contra o Real Sociedad e estão em terceiro lugar na Liga, atrás do Barcelona e do Real Madrid. O Tottenham - que há cerca de um mês tem Igor Tudor no banco, três jogos e três derrotas - está em uma situação difícil na Premier League, onde luta para não ser rebaixado.