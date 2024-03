As lesões não param para Pedri: a carreira do garoto de ouro do Barcelona está em risco?

A GOAL faz uma linha do tempo dos duros momentos da carreira de Pedri até aqui

Pedri não conseguiu conter as lágrimas. O meio-campista do Barcelona caiu no gramado do San Mamés, após sentir um desconforto no quadríceps direito, e, embora não precisasse de ajuda para sair do campo, parecia arrasado enquanto mancava em direção à lateral. Até os torcedores do Athletic o aplaudiram.

A lesão sofrida no domingo (03) foi a mais recente de uma longa lista de problemas físicos que têm prejudicado o que deveria ser uma carreira brilhante. Agora, menos de quatro anos após estrear pelo Barça, é fácil se perguntar se o ex-vencedor do Golden Boy, se o 'próximo Iniesta' será algum dia o meio-campista de alto nível que muitos esperavam.

Abaixo, a GOAL analisa o histórico de lesões de Pedri e se o astro do Barcelona será capaz de retornar ao seu incrível potencial...