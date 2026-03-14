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Sarri Juventus LazioGetty Images

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Lazio, Sarri: “Amanhã vou para a Curva. O Maldini não pode ficar de fora comigo”

O técnico da Lazio fala na véspera do jogo contra o Milan no Estádio Olímpico

Maurizio Sarri, técnico da Lazio, fala em coletiva de imprensa na véspera da partida contra o Milan no Estádio Olímpico, que, para a ocasião, contará com a presença de toda a torcida biancoceleste. Seguem abaixo os trechos mais interessantes, reproduzidos pelo site lalaziosiamonoi.it.

Amanhã os torcedores voltarão ao estádio: mais um motivo de motivação? 

“Tanto eu quanto os rapazes estamos todos felizes por jogar diante da nossa torcida e em um estádio lotado. Em meu nome e em nome dos jogadores, agradecemos a eles; esperamos retribuir isso também em campo, apesar de ser uma partida extremamente difícil. É uma grande motivação para nós, também porque o risco pode estar na falta de motivação, que precisamos buscar em nossos objetivos internos. Esta equipe errou em 2 ou 3 partidas, mas em termos de empenho e dedicação não pode ser muito criticada. Espero confirmações, e até algo a mais; na última partida, nossa mentalidade foi excelente, fechamos com agressividade, mas no meio precisamos eliminar alguns momentos de passividade.

Sobre o Milan: 

“O Milan tem características bem definidas, impressiona mesmo quando não parece estar no controle da partida. Grandes qualidades técnicas e físicas; é uma partida em que não devemos conceder espaço aberto, pois eles têm arrancadas devastadoras. Mas também não devemos levá-los para a área; taticamente, é muito difícil.” 

Lesões:

“Nestes dias estamos testando Patric e Taylor, depois veremos quando vamos definir a jogada. Vamos tentar com o Romagnoli até amanhã de manhã, mas a situação não é das mais fáceis”. 

  • Os torcedores a convidaram para ir à arquibancada Norte. 

    “Eles tiveram influência também nas decisões passadas, não apenas nas futuras. Este é um ambiente de que gosto, gosto das pessoas, estamos em sintonia. Eles terão influência. O fato de quererem me cumprimentar me deixa feliz; normalmente não vou por respeito aos meus jogadores, são eles que devem ter o ‘palco’. Acho que amanhã, porém, irei.” 

    Você esperava um Modric assim? 

    “Modric é um monstro de humildade, alguém que, na sua idade, se coloca de novo em jogo completamente e o faz com uma dedicação enorme”.

    Como está o Zaccagni? 

    “Ele teve uma temporada complicada, que começou com uma cirurgia e continuou com problemas. Se formos honestos, nos últimos jogos ele cresceu; espero um bom final de temporada, ele merece por como reagiu.”

    Fabiani disse que quer continuar com Sarri no projeto de três anos. O que levará Sarri a decidir no final da temporada?

    “Fabiani expôs todos os fatos: ou seja, eu tenho um contrato longo. A situação é essa; se o clube não estiver satisfeito ou se eu não estiver, então conversaremos, mas hoje não há discussão. Prevê-se novamente um ‘ano zero’; há muitos jogadores com contrato prestes a expirar; se não forem renovados em breve, imagino que chegarão a acordo com outros times. Vamos ver como o clube quer recomeçar. Estou na Lazio e, em muitos aspectos, estou muito bem aqui. O contrato é esse.” 

    Maldini pode jogar na lateral?

    “Maldini tem certas características; como eu, ele não pode atuar na lateral. Mas é claro que, a 15 minutos do fim, ele também pode fazer isso.”

    Há pouco você falou novamente de “ano zero”; antes do jogo contra a Atalanta, você havia falado da necessidade de um “ano um”. A pergunta é: Sarri está pronto para um novo ano zero?

    “O ideal seria isso, um ‘ano um’, mas a situação leva a pensar outra coisa. Tenho um contrato em vigor; se o clube me disser o contrário, que não quer continuar, farei outras avaliações. Caso contrário, a situação é essa.” 

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