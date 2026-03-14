Maurizio Sarri, técnico da Lazio, fala em coletiva de imprensa na véspera da partida contra o Milan no Estádio Olímpico, que, para a ocasião, contará com a presença de toda a torcida biancoceleste. Seguem abaixo os trechos mais interessantes, reproduzidos pelo site lalaziosiamonoi.it.

Amanhã os torcedores voltarão ao estádio: mais um motivo de motivação?

“Tanto eu quanto os rapazes estamos todos felizes por jogar diante da nossa torcida e em um estádio lotado. Em meu nome e em nome dos jogadores, agradecemos a eles; esperamos retribuir isso também em campo, apesar de ser uma partida extremamente difícil. É uma grande motivação para nós, também porque o risco pode estar na falta de motivação, que precisamos buscar em nossos objetivos internos. Esta equipe errou em 2 ou 3 partidas, mas em termos de empenho e dedicação não pode ser muito criticada. Espero confirmações, e até algo a mais; na última partida, nossa mentalidade foi excelente, fechamos com agressividade, mas no meio precisamos eliminar alguns momentos de passividade.

Sobre o Milan:

“O Milan tem características bem definidas, impressiona mesmo quando não parece estar no controle da partida. Grandes qualidades técnicas e físicas; é uma partida em que não devemos conceder espaço aberto, pois eles têm arrancadas devastadoras. Mas também não devemos levá-los para a área; taticamente, é muito difícil.”

Lesões:

“Nestes dias estamos testando Patric e Taylor, depois veremos quando vamos definir a jogada. Vamos tentar com o Romagnoli até amanhã de manhã, mas a situação não é das mais fáceis”.