Kenneth Taylor encanta a Lazio e não só. O meio-campista holandês, que chegou em janeiro ao time da Lazio vindo do Ajax, conquistou imediatamente a confiança do técnico Sarri e de todo o clube, retribuindo-a em campo com atuações convincentes e gols decisivos. Justamente por isso, especialmente após seus dois gols contra o Bologna na última rodada da Série A, os holofotes do mercado de transferências também estão se voltando para ele.
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Lazio, a Premier League de olho em Taylor: para Lotito, porém, ele é intocável
INTERESSE DA INGLATERRA
Segundo o jornal*Il Messaggero*, vários clubes da Premier League estariam de olho em Taylor. No meio do ano, não seria surpresa se chegassem ofertas importantes do outro lado do Canal da Mancha pelo jogador nascido em 2002. Suas qualidades como meio-campista box-to-box se encaixariam perfeitamente no futebol inglês, e o preço a pagar não seria um problema para os ricos proprietários dos principais clubes daquela liga. O problema, se é que há algum, é a vontade da Lazio. É improvável que Lotito se deixe convencer a ceder uma de suas novas joias após tão poucos meses. As cláusulas de fidelidade incluídas no contrato do jogador, que acionam bônus e prêmios por cada ano de permanência em Roma, até o término do contrato em 2030, são a prova de quanto o clube aposta em Taylor para lançar as bases do novo ciclo técnico do elenco.
PREÇO
Sarri apostou nele desde que chegou a Roma. Por necessidade, colocou-o imediatamente em campo contra o Verona, em 11 de janeiro. Desde então, o holandês não saiu mais do campo. Os 15 milhões (mais 3 de bônus e 10% a serem repassados ao Ajax na próxima revenda) gastos pelo clube estão se revelando um dos investimentos mais acertados dos últimos anos. Se alguém bater à porta de Formello em julho para tentar negociar, terá de oferecer pelo menos o dobro do valor pago pelos biancocelesti. E, de qualquer forma, se Sarri continuar no comando também no ano que vem, haverá ainda o seu veto à transferência a ser superado.