Lazio, a Premier League de olho em Taylor: para Lotito, porém, ele é intocável

Segundo o jornal*Il Messaggero*, vários clubes da Premier League estariam de olho em Taylor. No meio do ano, não seria surpresa se chegassem ofertas importantes do outro lado do Canal da Mancha pelo jogador nascido em 2002. Suas qualidades como meio-campista box-to-box se encaixariam perfeitamente no futebol inglês, e o preço a pagar não seria um problema para os ricos proprietários dos principais clubes daquela liga. O problema, se é que há algum, é a vontade da Lazio. É improvável que Lotito se deixe convencer a ceder uma de suas novas joias após tão poucos meses. As cláusulas de fidelidade incluídas no contrato do jogador, que acionam bônus e prêmios por cada ano de permanência em Roma, até o término do contrato em 2030, são a prova de quanto o clube aposta em Taylor para lançar as bases do novo ciclo técnico do elenco.