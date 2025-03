Kings League Brasil: como é o regulamento e como funciona a competição?

Competição reúne nomes famosos como Luva de Pedreiro, Toguro, MC Hariel, Gaules e Neymar, atacante do Santos, que assumem a presidência das equipes

A Kings League Brasil está prestes a começar, trazendo o formato inovador que fez tanto sucesso na versão internacional. Em 2025, o Brasil será palco da primeira edição exclusiva com equipes brasileiras, após a vitória da seleção brasileira na Kings League Nations, a Copa do Mundo da modalidade.

Com a promessa de agitar os fãs de futebol e influenciar o cenário esportivo nacional, o campeonato contará com dez times, prometendo muito entretenimento e emoção para o público brasileiro. A competição será transmitida pelos canais de streaming dos influenciadores participantes, como YouTube e Twitch, além de ser exibida na CazéTV. Os jogos serão realizados no Banijay Studios, em Guarulhos, que se tornará o palco de grandes confrontos.