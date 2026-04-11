Kellini: Estamos felizes com a nova contratação da Juventus... e não nos importamos com o tropeço do Milan

Em um momento em que se intensificam os movimentos nos bastidores da Juventus para reformular seu projeto esportivo para as próximas temporadas, surgiram sinais claros vindos de dentro do clube que confirmam a satisfação com o rumo atual e a estabilidade técnica proporcionada pela comissão técnica liderada por Luciano Spalletti.

O diretor esportivo do clube, Giorgio Chiellini, expressou sua satisfação com o novo acordo: a assinatura do técnico italiano de um novo contrato que o vincula à equipe até junho de 2028.

Isso representa um passo importante para o clube, refletindo o desejo da diretoria de consolidar a estabilidade técnica.

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