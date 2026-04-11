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Zenit's head coach Italian Luciano SpaleAFP

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Kellini: Estamos felizes com a nova contratação da Juventus... e não nos importamos com o tropeço do Milan

Atalanta x Juventus
Atalanta
Juventus
Campeonato Italiano
G. Chiellini
L. Spalletti
J. Boga
Milan x Udinese
Milan
Udinese
Itália
Costa do Marfim

Bianconeri reformula seu novo projeto

Em um momento em que se intensificam os movimentos nos bastidores da Juventus para reformular seu projeto esportivo para as próximas temporadas, surgiram sinais claros vindos de dentro do clube que confirmam a satisfação com o rumo atual e a estabilidade técnica proporcionada pela comissão técnica liderada por Luciano Spalletti.

O diretor esportivo do clube, Giorgio Chiellini, expressou sua satisfação com o novo acordo: a assinatura do técnico italiano de um novo contrato que o vincula à equipe até junho de 2028.

Isso representa um passo importante para o clube, refletindo o desejo da diretoria de consolidar a estabilidade técnica.

NEW stc tv Serie A KoooraGetty Images

  • Planejando o futuro da Juventus

    "Eu já vinha dizendo a vocês há semanas, e até meses, que isso (a renovação do Spalletti) não seria um problema, por isso estou feliz que vocês não precisem mais me perguntar sobre o contrato dele", disse Chiellini, sorrindo, em declarações à Sky Sport Italia e à Dazn Italia.

    E continuou: “Era algo esperado, talvez não totalmente certo, mas é o desfecho natural do processo que iniciamos desde a chegada dele. Agora vamos disputar os poucos jogos que restam da temporada, e depois teremos tempo para planejar o futuro juntos”.

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  • Não há tempo para compensar

    Sobre a disputa pelas vagas europeias, Chiellini acrescentou: “Não estamos muito preocupados com o resultado do Milan (derrota de hoje por 3 a 0 para o Udinese); estamos focados no que precisamos fazer, já que há outras equipes, como Atalanta, Como e Roma, que são nossas concorrentes diretas”.

    E continuou: “A disputa pode se estender até o último minuto da última partida; portanto, confrontos diretos como o de hoje à noite podem ser decisivos, pois o tempo restante não é suficiente para compensar as derrotas”.

    E continuou sobre o jogo de hoje: “A Atalanta é um time forte que vem obtendo excelentes resultados e conta com a vantagem adicional de jogar em casa esta noite.”

    A Juventus não contará com Weston McKennie, apelidado de “Joker”, devido à suspensão, enquanto Dusan Vlahovic, Vasilije Adzic e Mattia Perin estão fora por lesão.

  • A negociação de Bouga... e a estratégia de construção

    Sobre o futuro de Boga, após ter sido escalado recentemente na posição de falso nove, e se a Juventus irá comprá-lo definitivamente do Olympique de Marselha por 4,8 milhões de euros, além de cláusulas adicionais, Chiellini respondeu: “Ele se integrou muito bem e o preço é razoável, então vamos avaliar a situação no final da temporada, mas é claro que ficaríamos muito felizes em mantê-lo. É provável que o futuro dele seja na Juventus.”

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    E Kellini concluiu: “Nossa estratégia visa construir a competitividade necessária para vencer nos próximos anos. Algumas coisas mudarão caso nos classifiquemos para a Liga dos Campeões, mas avaliaremos isso no momento oportuno”.