Juventus tenta contratar Spinazzola, do Napoli

A Sky informa que a diretoria da Juventus já fez uma primeira abordagem para um possível retorno do jogador nascido em 1993, que já vestiu a camisa da Juventus de 2010 a 2012 na equipe Primavera, conquistando o Torneio de Viareggio, e na temporada 2018/2019 no time principal. Lá, ele disputou 12 partidas, dando uma assistência para Cristiano Ronaldo no clássico empatado em 1 a 1 contra o Torino, conquistando o Scudetto e a Supercopa da Itália.





Em seguida, foi transferido para a Roma por 6,7 milhões de euros mais a carta de Luca Pellegrini (agora na Lazio). Após 5 anos com a camisa giallorossa, com 7 gols e 21 assistências em 151 partidas e a conquista da Conference League, no verão de 2024 ele se transferiu a título gratuito para o Napoli, onde até agora acumulou 65 partidas com 4 gols e 6 assistências, conquistando mais um Scudetto e mais uma Supercopa da Itália. Sem esquecer as 26 partidas pela Seleção principal, com 7 assistências e a conquista do Euro 2021. Até o momento, o clube do presidente Aurelio De Laurentiis não lhe ofereceu uma renovação do contrato, que expira em junho.







