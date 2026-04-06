A poucos meses do fim da temporada, os clubes estão começando a planejar suas estratégias de mercado. Já foram feitos os primeiros contatos com os jogadores na mira, com o objetivo de agir antes dos outros clubes para se antecipar à concorrência. A Juventus, nesse sentido, está de olho no mercado em busca de alguma oportunidade de baixo custo. Segundo o Sky Sport, os bianconeri fizeram uma sondagem sobre Darwin Núñez, que em sua primeira temporada na Arábia Saudita com o Al Hilal não convenceu totalmente e pode voltar à Europa no verão. A Juve fez uma primeira solicitação de informações ao clube árabe, para depois decidir se aprofunda as negociações ou se volta para outros alvos. Já no verão, os bianconeri haviam pensado no atacante uruguaio, que também havia sido uma opção do Napoli antes de fechar com Lucca.
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Juventus, sondagem sobre Darwin Núñez, do Al-Hilal
CONTATO TAMBÉM PARA BERNARDO SILVA
Entre os jogadores mais comentados está Bernardo Silva; o português está no fim do contrato com o Manchester City, que já lhe comunicou que sua renovação não está prevista nos planos futuros do clube. No final da temporada, portanto, os caminhos se separarão, com a Juve começando a se movimentar para entender se e quando tentar avançar. Além da Juve, até o momento, há também alguns clubes da Saudi Pro League e da MLS interessados em Bernardo Silva, prontos para lhe oferecer um salário ainda superior ao que ele recebe na Inglaterra (cerca de 10 milhões de euros líquidos, um valor significativo para o orçamento da Juve).
OUTROS OBJETIVOS
Em um mercado onde podem surgir grandes oportunidades a custo zero, a Juve incluiu na lista também o zagueiro central argentino do Bournemouth, Marcos Senesi, com quem já houve algum contato, e o austríaco Xaver Schlager, do Leipzig, pelo qual já haviam demonstrado interesse em janeiro, quando a valorização era de 10 milhões de euros. No meio-campo, o nome a ser destacado é o de Franck Kessié, cujo contrato com o Al-Ahli está chegando ao fim e que é a primeira alternativa real a Sandro Tonali, do Newcastle. Entre os jogadores que podem sair de graça no final da temporada, também foram associados aos bianconeri Celik, da Roma, e Lewandowski, do Barcelona.