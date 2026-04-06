Juventus, sondagem sobre Darwin Núñez, do Al-Hilal

A poucos meses do fim da temporada, os clubes estão começando a planejar suas estratégias de mercado. Já foram feitos os primeiros contatos com os jogadores na mira, com o objetivo de agir antes dos outros clubes para se antecipar à concorrência. A Juventus, nesse sentido, está de olho no mercado em busca de alguma oportunidade de baixo custo. Segundo o Sky Sport, os bianconeri fizeram uma sondagem sobre Darwin Núñez, que em sua primeira temporada na Arábia Saudita com o Al Hilal não convenceu totalmente e pode voltar à Europa no verão. A Juve fez uma primeira solicitação de informações ao clube árabe, para depois decidir se aprofunda as negociações ou se volta para outros alvos. Já no verão, os bianconeri haviam pensado no atacante uruguaio, que também havia sido uma opção do Napoli antes de fechar com Lucca.