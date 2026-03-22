O empate em 1 a 1 contra o Sassuolo corre o risco de ser um divisor de águas extremamente importante para a Juventus, não apenas pelo resultado, que complica bastante a corrida por uma vaga na Liga dos Campeões, mas também pela gestão de um elenco em que muitos problemas estão começando a vir à tona.
Durante a pausa, Luciano Spalletti será protagonista de negociações para renovar seu contrato, que terão também a próxima janela de transferências como tema central, e as escolhas feitas durante a partida, em particular as ofensivas, deram o primeiro e fundamental sinal: David e Openda não são mais considerados peças centrais em seu projeto técnico.