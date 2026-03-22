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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus: Openda e David estão de saída. Spalletti preferiu até mesmo Milik; procura-se compradores

A escolha feita por Luciano Spalletti na partida entre Juventus e Sassuolo é uma mensagem para a diretoria e os proprietários. Nos dias em que decorrem as negociações para a renovação do contrato, o mercado de transferências também terá um papel de destaque.

O empate em 1 a 1 contra o Sassuolo corre o risco de ser um divisor de águas extremamente importante para a Juventus, não apenas pelo resultado, que complica bastante a corrida por uma vaga na Liga dos Campeões, mas também pela gestão de um elenco em que muitos problemas estão começando a vir à tona.


Durante a pausa, Luciano Spalletti será protagonista de negociações para renovar seu contrato, que terão também a próxima janela de transferências como tema central, e as escolhas feitas durante a partida, em particular as ofensivas, deram o primeiro e fundamental sinal: David e Openda não são mais considerados peças centrais em seu projeto técnico.


  • SPALLETTI PREFERE ATÉ MESMO MILIK

    A mensagem, como já foi dito, foi clara. No momento decisivo, aquele em que era preciso tentar o ataque final, Spalletti — que havia começado a partida com Yildiz na posição de falso 9 — recorreu ao banco e, entre os quatro atacantes disponíveis, optou por colocar em campo Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, que estavam retornando, em vez de escolher Jonathan David e Lois Openda. Vale lembrar que o sérvio tem contrato que expira no final da temporada e que o polonês não disputava uma partida oficial há mais de um ano, desde março de 2024.

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  • OPENDA FORA DO PROJETO

    Os dois atacantes que deveriam compor o setor ofensivo da Juventus nesta temporada são hoje os principais candidatos a deixar Turim no próximo verão, mas as duas situações não são semelhantes.


    O belga, cuja cláusula de rescisão é de 45 milhões de euros, é o que menos agrada a Spalletti e, conforme relatado por Fabrizio Romano, está oficialmente fora dos planos, a ponto de se tornar um verdadeiro problema a ser resolvido pela Juventus.


    Procuram-se compradores, mas com esses valores e após uma temporada tão decepcionante, não será fácil. A possibilidade mais concreta é que ele possa partir por empréstimo com opção de compra, talvez para a Premier League, com o objetivo de encontrar um clube que, quem sabe, inclua a cláusula de compra obrigatória.

  • DAVID, UMA BOA OPORTUNIDADE DE VALORIZAÇÃO, MAS ATENÇÃO A VLAHOVIC

    Spalletti, como já informamos, pediu ao clube que renovasse o contrato de Vlahovic e, consequentemente, considera David um jogador que pode ser negociado. Se o sérvio aceitar, o canadense será colocado diretamente no mercado com o objetivo declarado de gerar um grande lucro. Seu impacto no balanço, tendo chegado a título gratuito, corresponde apenas a cerca de 10 milhões de euros relacionados a comissões e bônus na assinatura. Ele tem muito mais valor de mercado do que Openda, mas, ao contrário do belga, não há na Juventus a mesma pressa em encontrar um destino para o ex-jogador do Lille antes de uma resposta definitiva de Vlahovic.

  • REVOLUÇÃO

    Seja qual for o desfecho e caso Spalletti realmente renove o contrato, uma pequena revolução terá início na Juventus neste verão. O dinheiro da Champions aumentaria o saldo positivo a ser reinvestido, com quatro posições-chave já identificadas pelo técnico para reforçar o elenco: um zagueiro central, um lateral-direito, um volante e um atacante para atuar ao lado de Vlahovic, caso o sérvio renove. Para David e Openda, não há espaço, e o mercado de transferências terá que ser a resposta.



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