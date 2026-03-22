Os dois atacantes que deveriam compor o setor ofensivo da Juventus nesta temporada são hoje os principais candidatos a deixar Turim no próximo verão, mas as duas situações não são semelhantes.





O belga, cuja cláusula de rescisão é de 45 milhões de euros, é o que menos agrada a Spalletti e, conforme relatado por Fabrizio Romano, está oficialmente fora dos planos, a ponto de se tornar um verdadeiro problema a ser resolvido pela Juventus.





Procuram-se compradores, mas com esses valores e após uma temporada tão decepcionante, não será fácil. A possibilidade mais concreta é que ele possa partir por empréstimo com opção de compra, talvez para a Premier League, com o objetivo de encontrar um clube que, quem sabe, inclua a cláusula de compra obrigatória.