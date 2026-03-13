Juventus, Kiwior volta a aparecer: Kelly não é insubstituível

A Juventus está trabalhando para elevar o nível da defesa, considerada prioritária por Luciano Spalletti.O único zagueiro considerado realmente indispensável continua sendo Gleison Bremer, enquanto nenhum outro está fora do mercado: nem mesmo Lloyd Kelly, apreciado pelo técnico por sua qualidade na construção de jogadas, mas potencialmente sacrificável diante de uma oferta importante da Premier League, onde não faltam admiradores.

Justamente para se precaver, a diretoria bianconera acelera a contratação de Marcos Senesi, que a partir de julho estará livre após a experiência positiva no Bournemouth. A Juve já apresentou uma oferta por escrito, inferior à do Aston Villa, mas o prestígio do clube pode pesar na escolha do zagueiro argentino, pronto para assinar aos 28 anos o contrato mais importante da carreira.