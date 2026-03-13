Goal.com
FBL-POR-LIGA-PORTO-NACIONALAFP

Traduzido por

Juventus, Kiwior volta a aparecer: Kelly não é insubstituível

Como alternativa a Senesi, a Juventus volta a pensar no zagueiro central polonês

A Juventus está trabalhando para elevar o nível da defesa, considerada prioritária por Luciano Spalletti.O único zagueiro considerado realmente indispensável continua sendo Gleison Bremer, enquanto nenhum outro está fora do mercado: nem mesmo Lloyd Kelly, apreciado pelo técnico por sua qualidade na construção de jogadas, mas potencialmente sacrificável diante de uma oferta importante da Premier League, onde não faltam admiradores.

Justamente para se precaver, a diretoria bianconera acelera a contratação de Marcos Senesi, que a partir de julho estará livre após a experiência positiva no Bournemouth. A Juve já apresentou uma oferta por escrito, inferior à do Aston Villa, mas o prestígio do clube pode pesar na escolha do zagueiro argentino, pronto para assinar aos 28 anos o contrato mais importante da carreira.

  • Paralelamente, Marco Ottolini monitora outras possibilidades. Na semana passada, conforme publicado no Tuttosport, o diretor esportivo da Juventus esteve em Portugal para observar Jakub Kiwior, atualmente no Porto, zagueiro canhoto com características semelhantes às de Kelly e já acompanhado no passado pela Juventus, na época de Giuntoli. Criado no Spezia e depois transferido para o Arsenal, o polonês não encontrou continuidade na Premier League (68 partidas em três temporadas) e optou por se relançar no Dragões, que o contratou por empréstimo oneroso com obrigação de resgate em torno de 23 milhões.

    O Porto avalia-o agora em cerca de 35 milhões, um valor em linha com a raridade de zagueiros canhotos no mercado internacional. Ottolini reforçou a sua estimativa durante a missão em Portugal: Kiwior pode tornar-se um objetivo concreto, especialmente se Kelly sair da Continassa ou se a operação Senesi se complicar.

