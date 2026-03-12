Juventus, ideia Marcus Thuram? O que se sabe, a ideia do Inter e toda a verdade

Uma ideia maravilhosa, um rumor que está ganhando força nos últimos minutos e uma clareza informativa necessária para entender quais são as probabilidades de que esse cenário se concretize.

Há uma ideia, um rumor que já se discute há algumas horas, que gostaria de ver a reunião dos irmãos Thuram em Turim: de fato, alguns rumores relatavam uma avaliação interna feita pela equipe de mercado da Juventus sobre Marcus Thuram, número 9 do Inter e irmão de Khepren, atual membro do elenco bianconero liderado e treinado por Luciano Spalletti.

Mas o que há de realista nessa possibilidade, considerando o estado atual das coisas? Vamos tentar aprofundar a questão.