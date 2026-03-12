Goal.com
Juventus, ideia Marcus Thuram? O que se sabe, a ideia do Inter e toda a verdade

O que há de verdadeiro no boato de que os irmãos Thuram se reunirão em Turim?

Uma ideia maravilhosa, um rumor que está ganhando força nos últimos minutos e uma clareza informativa necessária para entender quais são as probabilidades de que esse cenário se concretize.

Há uma ideia, um rumor que já se discute há algumas horas, que gostaria de ver a reunião dos irmãos Thuram em Turim: de fato, alguns rumores relatavam uma avaliação interna feita pela equipe de mercado da Juventus sobre Marcus Thuram, número 9 do Inter e irmão de Khepren, atual membro do elenco bianconero liderado e treinado por Luciano Spalletti.

Mas o que há de realista nessa possibilidade, considerando o estado atual das coisas? Vamos tentar aprofundar a questão.

  • A JUVE PROCURA UM NÚMERO 9

    Partamos de alguns pressupostos estáveis.

    Não é novidade que a Juventus, durante a próxima janela de transferências de verão, queira reforçar-se e esteja à procura de pelo menos um número 9 (considerando as decisões que serão tomadas quando se concretizar a obrigação - cada vez mais próxima - de resgate de Lois Openda do Leipzig e o destino de Jonathan David, sobre o qual estão a ser feitas avaliações, sem que tenham sido tomadas decisões definitivas) para acompanhar, possivelmente, a Dusan Vlahovic, cuja renovação está em fase de negociação.

    Entre os muitos perfis procurados pelos bianconeri, a possibilidade mais concreta - pelo menos no momento - diz respeito ao retorno de Randal Kolo Muani, o principal candidato a preencher uma vaga no ataque da Juventus.

  • THURAM PODERÁ DEIXAR O INTER NO VERÃO?

    E Marcus Thuram?

    Ele é um jogador do Inter, no estado atual das coisas. No entanto, podemos nos deter em sua situação no time nerazzurro.

    Nesta temporada, o número 9 francês soma 12 gols e 5 assistências em todas as competições, mas sua última participação em um gol da equipe de Chivu remonta a mais de um mês: foi em 8 de fevereiro, com um gol fora de casa na vitória por 5 a 0 sobre o Sassuolo. Desde então (mas mesmo antes desse jogo, ele não marcava há um mês no campeonato), o ex-jogador do Borussia Monchengladbach tem tido dificuldades para ser decisivo para o destino do Inter, tendo também perdido o clássico contra o Milan por estar gripado.
    Os rumores sobre seu futuro se multiplicam (com a Premier League acompanhando-o de perto há algum tempo), mas até hoje existe e persiste a vontade de continuar juntos, considerando também um contrato de 6 milhões de euros por ano (que inclui uma cláusula de 85 milhões de euros, ativável no verão, mas não válida para todo o período) que expirará apenas em 30 de junho de 2028. O mercado, porém, é imprevisível e Thuram pode ser e se tornar um ativo que gere uma importante mais-valia, tendo chegado a parâmetro zero na Viale della Liberazione.

  • A VERDADE SOBRE THURAM NA JUVE

    E aqui chegamos ao assunto Marcus Thuram-Juventus.

    De acordo com o que foi relatado e referido por Matteo Moretto em um vídeo no canal do YouTube de Fabrizio Romano em italiano, no estado atual das coisas, após verificar cuidadosamente os fatos e as informações recebidas, não parece que essa possibilidade esteja em jogo.

    Até o momento, não houve contato entre as partes. A Juventus parece ter outras ideias, com Thuram aparentemente não sendo um objetivo para o futuro, sendo uma possibilidade complexa e dificilmente viável nos próximos meses.

