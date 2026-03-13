Francisco Conceição, atacante da Juventus, fala em coletiva de imprensa na véspera da partida do campeonato que amanhã à noite levará a Velha Senhora a Friuli, para enfrentar a Udinese.“A união que temos é a base de tudo, sem ela é difícil”, começa o português. “Já provamos ter essa união muitas vezes e, a partir daí, podemos vencer os jogos que faltam, e é isso que precisamos fazer.”
Juventus, Conceição: “Todos gostariam de ter o Bernardo Silva”
DETALHES
"Durante a semana, trabalhamos em tudo e todos precisamos melhorar individualmente, e foi isso que fizemos; temos um pouco mais de tempo e trabalhamos nos detalhes que o técnico acha que precisamos melhorar."
O UDINESE
"A Udinese é um time forte e, jogando em casa, ainda mais. Sabemos que eles são muito fortes no ataque e são um time forte, mas vamos a Udine para vencer."
BERNARDO SILVA
"Conheço o Bernardo muito bem, sei que ele é muito bom, mas não falei com ele sobre isso. Não sei se a Juve quer contratá-lo ou não, mas se ele me perguntar alguma coisa, vou dizer que é um grande clube, que aqui é preciso vencer e que todos os times do mundo gostariam de ter o Bernardo no elenco."
VLAHOVIC
"O Dusan é muito bom; faz falta à equipe, assim como todos os outros jogadores indisponíveis. Ele está cada vez melhor e esperamos que se recupere bem da lesão."
SPALLETTI
"O técnico nos trouxe muitas coisas, estamos jogando muito bem, temos qualidade para fazer ainda melhor e precisamos provar isso. Dá para ver que a equipe joga com alegria, joga bem; tentamos dominar o jogo e isso agrada a todos os jogadores, e ainda mais aos que estão na frente; criamos muitas oportunidades, mas precisamos fazer mais e continuar trabalhando para conquistar a vitória em todas as partidas".
CLASSIFICAÇÃO PARA A CHAMPIONS
"Aposto na Juve; não me importa quem mais vai passar, o que importa é que estejamos lá e estamos trabalhando para isso. Sabemos que temos qualidade para estar lá, precisamos trabalhar e, amanhã, chegar lá e vencer o jogo. Temos que estar no topo porque temos qualidade para estar lá."
MUITO CRITICADO
"Isso me faz crescer, porque quando se joga futebol e se joga na Juve, as críticas são algo normal; é preciso saber lidar bem com isso. Tento crescer com as críticas; quando me dizem que estou indo bem, sinto que encontrei um equilíbrio. Não é um problema para mim; tento todos os dias melhorar e ajudar a equipe com gols, assistências, mas também na defesa, quando estou com a bola no último terço do campo, para que sempre haja um jogador marcando em dupla e, assim, alguém fique livre. Sei que gols e assistências são importantes, mas há muitas coisas importantes para a equipe que talvez não sejam percebidas.”
A JUVENTUS ESTÁ À FRENTE DO COMO E DA ROMA
"Na minha opinião, somos mais fortes; precisamos mostrar isso nestas últimas partidas, e já demonstramos isso recentemente. Precisamos manter essa continuidade para provar que merecemos estar lá."