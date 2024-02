Acredite se quiser: José Mourinho pode ser o técnico certo para a nova fase do Manchester United

O carismático treinador português está mais uma vez livre no mercado e de olho em um possivel retorno ao Old Trafford

"Ainda há pessoas naquele clube, quando digo pessoas, quero dizer alguns jogadores, mas também algumas outras pessoas que não são jogadores, que ainda estão lá quando eu disse ao (Manchester) United depois de dois meses, 'com essas pessoas você nunca vai fazer isso'. E eles ainda estão lá."

Os comentários recentes de José Mourinho, no podcast 'Obi One', do ex-meio-campista do Chelsea, John Obi Mikel, foram típicos de um homem que se tornou um mestre em inventar desculpas para seus fracassos. O treinador de 61 anos é um dos mais condecorados da história, mas quando as coisas correm mal, ele não hesita em apontar o dedo para aqueles que trabalham nos bastidores ou mesmo para seus jogadores.

A Roma foi o último clube a perder a paciência com Mourinho - que nunca perdeu a oportunidade de reclamar de ter que trabalhar com um orçamento apertado para transferências - quando foi demitido após uma derrota por 3 a 1 para o Milan.

A síndrome da terceira temporada apareceu mais uma vez em Mourinho, quando o otimismo deu lugar à toxicidade na capital italiana, e ele já foi demitido por quatro clubes consecutivos. Mas sempre haverá um caminho de volta ao jogo para o português.

Acontece que o United precisa de uma rápida reviravolta e, de acordo com o Daily Mail, Mourinho sente que tem “negócios inacabados” em Old Trafford. O jornal relata que o português chegou ao ponto de sugerir que “assumiu como missão” retornar o comando dos Red Devils.

À primeira vista, isso parecerá um cenário de pesadelo para a maioria dos torcedores do United, mas Mourinho pode ser o homem perfeito para iniciar uma nova era sob os novos proprietários minoritários do clube, a INEOS.