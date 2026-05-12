De joia da Vila a futuro indefinido: o momento delicado de Robinho Jr. no Santos

O Santos vive dias turbulentos dentro e fora de campo, tentando administrar uma crise envolvendo Robinho Jr. O episódio ocorrido entre o garoto e Neymar, que culminou em uma notificação extrajudicial enviada pelo estafe do jovem atacante acusando o camisa 10 de agressão, expôs um ambiente de tensão no CT Rei Pelé e reacendeu dúvidas sobre o futuro da principal promessa recente da base santista.

A situação ganhou contornos ainda mais delicados porque, internamente, parte do elenco entende que Robinho Jr. extrapolou um limite considerado "sagrado" no futebol ao levar o conflito para fora do ambiente do vestiário. Ao mesmo tempo, o estafe do jogador cobra providências formais e não descarta medidas mais drásticas, incluindo um eventual pedido de rescisão contratual.

O cenário cria um impasse em torno de um atleta que, há poucas semanas, renovou contrato até 2031 cercado de expectativa e tratado como um dos pilares do futuro do clube.