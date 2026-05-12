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Santos v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

De joia da Vila a futuro indefinido: o momento delicado de Robinho Jr. no Santos

R. Junior
Santos

Notificação contra Neymar, desgaste interno e falta de espaço no profissional colocam promessa santista em rota de colisão com o clube

O Santos vive dias turbulentos dentro e fora de campo, tentando administrar uma crise envolvendo Robinho Jr. O episódio ocorrido entre o garoto e Neymar, que culminou em uma notificação extrajudicial enviada pelo estafe do jovem atacante acusando o camisa 10 de agressão, expôs um ambiente de tensão no CT Rei Pelé e reacendeu dúvidas sobre o futuro da principal promessa recente da base santista.

A situação ganhou contornos ainda mais delicados porque, internamente, parte do elenco entende que Robinho Jr. extrapolou um limite considerado "sagrado" no futebol ao levar o conflito para fora do ambiente do vestiário. Ao mesmo tempo, o estafe do jogador cobra providências formais e não descarta medidas mais drásticas, incluindo um eventual pedido de rescisão contratual.

O cenário cria um impasse em torno de um atleta que, há poucas semanas, renovou contrato até 2031 cercado de expectativa e tratado como um dos pilares do futuro do clube.

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    A confusão com Neymar e o clima pesado no elenco

    O episódio que abalou os bastidores santistas começou durante um treinamento no último dia quatro de maio. Após a atividade, Neymar chegou a pedir desculpas no CT Rei Pelé por ter "passado do ponto", e a diretoria considerava o assunto encerrado internamente.

    A situação mudou, porém, quando o estafe de Robinho Jr. formalizou uma notificação extrajudicial cobrando apuração do caso e relatando agressão por parte do camisa 10. A decisão gerou desconforto dentro do elenco e ampliou a repercussão do caso justamente antes da partida decisiva contra o Deportivo Recoleta pela Sul-Americana.

    Nos bastidores, jogadores enxergaram a atitude do jovem atacante como uma quebra de um código tradicional do futebol: problemas internos deveriam ser resolvidos dentro do vestiário. Isso teria provocado desgaste da imagem do atleta entre alguns companheiros.

    Apesar do ambiente conturbado, a delegação viajou normalmente ao Paraguai com Neymar e Robinho Jr. relacionados. O camisa 10 demonstrou tranquilidade durante a chegada em Ponta Porã e no hotel em Pedro Juan Caballero, enquanto os dois chegaram a dividir a mesma mesa no jantar da delegação.

    Durante o jogo, Recoleta e Santos ficaram no empate em 1 a 1. O gol do Santos foi marcado por Neymar que, na comemoração, abraçou Robinho Jr.

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    A renovação comemorada que já nasceu cercada de desgaste

    A renovação contratual de Robinho Jr. até março de 2031 foi anunciada pelo Santos como um movimento estratégico para proteger uma de suas maiores joias. Internamente, porém, o processo já vinha acompanhado de divergências entre clube e estafe.

    Durante as negociações, houve momentos de tensão. Pessoas ligadas ao clube afirmam que representantes do atacante chegaram a barrar uma utilização do jogador no sub-20, mesmo após recomendação da comissão técnica da época.

    Em abril, as partes chegaram a um acordo envolvendo valorização salarial e um projeto esportivo para os próximos anos. No entendimento do estafe, porém, nem todos os compromissos alinhados informalmente vêm sendo cumpridos.

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    Pouco espaço com Cuca aumenta insatisfação

    Além do desgaste extracampo, Robinho Jr. também enfrenta um momento complicado dentro das quatro linhas. Desde a renovação, o atacante praticamente perdeu espaço no elenco profissional.

    O último jogo do jovem pelo time principal aconteceu em 8 de abril, contra o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana. Desde então, ele segue treinando normalmente com o grupo, mas sem oportunidades em partidas oficiais.

    A comissão técnica de Cuca entende que o jogador ainda não está pronto para assumir protagonismo no time titular. A avaliação interna é de que o atacante precisa amadurecer física e taticamente antes de ganhar sequência.

    Do outro lado, o estafe acredita que havia uma promessa informal de maior utilização após a renovação. Como isso não aconteceu, cresceu a resistência em aceitar um retorno ao sub-20 sem um plano de carreira definido.

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    O impasse sobre voltar à base

    O Santos entende que Robinho Jr. precisa seguir preparado e aguardar novas oportunidades no profissional. O clube acredita que ele ainda terá espaço ao longo da temporada e deve ficar disponível para os próximos compromissos pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana.

    Já o entorno do jogador adota uma visão diferente. A avaliação é de que o atacante já cumpriu seu ciclo na base e não teria ganhos esportivos retornando ao sub-20 sem um planejamento claro de evolução.

    Mesmo após ouvir conselhos de nomes históricos do clube, como Elano, para atuar na base e recuperar protagonismo, Robinho Jr. mantém o desejo de permanecer integrado ao elenco principal.

    A situação evidencia um choque de expectativas. Enquanto o Santos pede paciência e evolução gradual, o estafe quer um projeto mais objetivo de utilização e desenvolvimento.

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    Europa surge como possibilidade no horizonte

    Em meio ao cenário de indefinição, cresce também a possibilidade de uma saída para o futebol europeu. Pessoas próximas ao atleta afirmam que a Inter de Milão monitora a situação, embora nenhuma proposta oficial tenha sido apresentada até o momento.

    Curiosamente, o pouco espaço no profissional pode acabar facilitando uma eventual transferência. Sem sequência e sem valorização em campo, o atacante poderia ser negociado por cifras menores, cenário que interessa ao mercado europeu.

    Hoje, Robinho Jr. vive um momento decisivo na carreira. Entre o status de joia da Vila Belmiro e um ambiente interno desgastado, o atacante vê seu futuro no Santos cercado de dúvidas justamente quando deveria consolidar os primeiros passos no time profissional.

    O contrato longo até 2031 ainda oferece segurança jurídica ao clube, mas os acontecimentos recentes mostram que a relação entre as partes atravessa seu período mais delicado desde a renovação.

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