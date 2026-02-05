John Kennedy bate marca que não conseguia no Fluminense desde o título de Libertadores e explica o que mudou em sua mentalidade

John Kennedy tem sido uma das melhores notícias para o Fluminense neste intenso início de temporada em 2026. O atacante, que já tem lugar garantido na história tricolor pelo gol do título da Libertadores de 2023, sobre o Boca Juniors, viveu mais baixos do que altos desde aquele ano marcante, mas vem dando mostras de que, enfim, pode voltar a ser útil ao time das Laranjeiras.
O atacante já conseguiu marcar quatro gols pelo Fluminense, sendo o mais recente deles contra o Bahia. Antes, balançou as redes de Madureira (onde também contribuiu com assistência), Flamengo e Botafogo – nestes casos, em jogos válidos pelo Campeonato Carioca.
Pode até parecer pouca coisa, mas levando em conta seu histórico recente com a camisa tricolor, John Kennedy já superou seus números de gols marcados em 2025 (2) e 2024 (3). O atacante também teve uma passagem por empréstimo pelo Pachuca, do México, onde anotou nove tentos.
