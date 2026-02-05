Goal.com
John Kennedy bate marca que não conseguia no Fluminense desde o título de Libertadores e explica o que mudou em sua mentalidade

O atacante, na história do clube por causa de 2023 mas irregular e cheio de polêmicas, tem sido uma das melhores notícias do clube em 2026

John Kennedy tem sido uma das melhores notícias para o Fluminense neste intenso início de temporada em 2026. O atacante, que já tem lugar garantido na história tricolor pelo gol do título da Libertadores de 2023, sobre o Boca Juniors, viveu mais baixos do que altos desde aquele ano marcante, mas vem dando mostras de que, enfim, pode voltar a ser útil ao time das Laranjeiras.

O atacante já conseguiu marcar quatro gols pelo Fluminense, sendo o mais recente deles contra o Bahia. Antes, balançou as redes de Madureira (onde também contribuiu com assistência), Flamengo e Botafogo – nestes casos, em jogos válidos pelo Campeonato Carioca.

Pode até parecer pouca coisa, mas levando em conta seu histórico recente com a camisa tricolor, John Kennedy já superou seus números de gols marcados em 2025 (2) e 2024 (3). O atacante também teve uma passagem por empréstimo pelo Pachuca, do México, onde anotou nove tentos.

    O que esperar agora?

    Com o Fluminense, no entanto, John Kennedy já superou seus números mais recentes. A dúvida que fica pelo caminho, em meio à expectativa da torcida tricolor, é se ele conseguirá igualar os 12 tentos marcados em 2023, melhor marca de toda sua carreira.

    A melhora do atacante é fruto de um processo que, segundo ele próprio, começou ainda no ano passado, quando retornou às Laranjeiras após o período emprestado ao futebol mexicano.

    “Desde o ano passado eu já tinha mudado (a mentalidade), só que as coisas não estavam acontecendo. Estou com a mesma mentalidade, mas com a confiança melhor, mais alta”, disse após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo.

