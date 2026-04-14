Javier Mascherano deixa o cargo de técnico do Inter Miami menos de seis meses após conquistar a MLS Cup

Mascherano explicou sua decisão em um longo comunicado:

“Quero informar a todos que, por motivos pessoais, decidi encerrar minha gestão como técnico do Inter Miami CF. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada em mim, a todos os funcionários que fazem parte da organização pelo esforço coletivo, mas especialmente aos jogadores, que tornaram possível vivermos momentos inesquecíveis. Também quero agradecer aos torcedores e à La Familia, pois nada disso teria sido possível sem eles. Levarei sempre comigo a lembrança da nossa primeira estrela e, onde quer que eu esteja, continuarei a desejar ao clube tudo de bom daqui para frente. Não tenho dúvidas de que o clube continuará a alcançar o sucesso no futuro. Um grande abraço a todos e obrigado por tudo.”

O proprietário Jorge Mas também se pronunciou.

“Javier fará para sempre parte da história deste clube e ocupará sempre um lugar especial na família do Inter Miami CF. Não só por ter sido uma peça fundamental em conquistas inesquecíveis, como a conquista da MLS Cup e o desempenho histórico da equipe na Copa do Mundo de Clubes, mas também pelo exemplo que deu através de sua dedicação e trabalho diário à frente da equipe. Respeitamos sua decisão e estamos profundamente gratos por tudo o que ele contribuiu, desejando-lhe nada além do melhor em seu futuro profissional e pessoal.”