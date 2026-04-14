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Javier Mascherano deixa o cargo de técnico do Inter Miami menos de seis meses após conquistar a MLS Cup
Deixando o cargo após um enorme sucesso
A saída de Mascherano é uma grande surpresa, tendo em vista seu impressionante histórico no cargo. O argentino conquistou a MLS Cup em seu primeiro ano como técnico e tinha contrato até o final da temporada de 2027. Não é segredo que ele é amigo íntimo de Messi e parecia fazer parte do numeroso contingente argentino no clube da Flórida.
Mascherano explica sua decisão
Mascherano explicou sua decisão em um longo comunicado:
“Quero informar a todos que, por motivos pessoais, decidi encerrar minha gestão como técnico do Inter Miami CF. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada em mim, a todos os funcionários que fazem parte da organização pelo esforço coletivo, mas especialmente aos jogadores, que tornaram possível vivermos momentos inesquecíveis. Também quero agradecer aos torcedores e à La Familia, pois nada disso teria sido possível sem eles. Levarei sempre comigo a lembrança da nossa primeira estrela e, onde quer que eu esteja, continuarei a desejar ao clube tudo de bom daqui para frente. Não tenho dúvidas de que o clube continuará a alcançar o sucesso no futuro. Um grande abraço a todos e obrigado por tudo.”
O proprietário Jorge Mas também se pronunciou.
“Javier fará para sempre parte da história deste clube e ocupará sempre um lugar especial na família do Inter Miami CF. Não só por ter sido uma peça fundamental em conquistas inesquecíveis, como a conquista da MLS Cup e o desempenho histórico da equipe na Copa do Mundo de Clubes, mas também pelo exemplo que deu através de sua dedicação e trabalho diário à frente da equipe. Respeitamos sua decisão e estamos profundamente gratos por tudo o que ele contribuiu, desejando-lhe nada além do melhor em seu futuro profissional e pessoal.”
Um início de temporada difícil
Ainda assim, não se pode ignorar que o Miami teve um início de temporada difícil. O time foi eliminado da CONCACAF Champions Cup nas oitavas de final e apresenta um balanço geral de 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, apesar de ter realizado uma das campanhas de contratações mais generosas dos últimos tempos. Mais recentemente, o Herons empatou em 2 a 2 com o New York Red Bulls na noite de sábado.
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E agora?
No curto prazo, o diretor esportivo Guillermo Hoyos assumirá o cargo de técnico principal. Ele já treinou 16 clubes diferentes ao longo de mais de 20 anos de carreira, mas não comanda uma equipe desde 2023. Não há indícios de quem possa assumir o cargo de forma definitiva.