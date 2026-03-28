Itália, Scamacca volta ao grupo: treino sob o olhar de Gravina e Buffon

Bósnia e Herzegovina x Itália
Chegam boas notícias de Coverciano.

A seleção italiana, comandada pelo técnico Gennaro Gattuso, está se preparando para um dos — se não o — desafio mais importante da história recente da Azzurra: a final da repescagem contra a Bósnia-Herzegovina para garantir o acesso e a classificação (doze anos depois da última vez) para a próxima edição da Copa do Mundo, que será realizada neste verão no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

Todo o grupo da Azzurra está treinando em Coverciano e acabaram de chegar boas notícias para a partida decisiva contra a seleção bósnia.

  • SCAMACCA EM GRUPO

    Todos os jogadores da Azzurri, de fato, estão treinando regularmente em grupo, incluindo Gianluca Scamacca, do Atalanta, que fez questão de participar desta concentração e voltar a estar disponível para esta dupla rodada, após a lesão sofrida nos últimos dias.

    Vale lembrar que Scamacca sofreu uma lesão musculofascial no adutor direito que parecia impedir sua disponibilidade para Gattuso, mas os últimos sinais têm sido positivos e agora o atacante da Atalanta pretende ser protagonista na final dos playoffs.

  • SOB O OLHAR DE GRAVINA

    Para assistir ao treino da Seleção Nacional do técnico Gattuso, nos campos de Coverciano, estavam presentes à beira do campo tanto um companheiro de equipe como Guglielmo Vicario (o goleiro do Tottenham permaneceu no estágio, embora não tenha sido convocado devido a recentes problemas físicos após a cirurgia de hérnia, e viajará junto com a equipe para Zenica), o chefe da delegação da Seleção, Gianluigi Buffon, e o presidente da Federação, Gabriele Gravina.

