Manuel Locatelli, meio-campista da Seleção Italiana e da Juventus, fala aos microfones da RAI após a vitória dos Azzurri por 2 a 0 contra a Irlanda do Norte: “As dificuldades destes últimos anos nos uniram; somos um grupo que luta pelo Gattuso. Ele é o nosso líder”.
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Itália, Locatelli: “O sofrimento nos uniu, Gattuso é o nosso líder”
Locatelli continua: "Agora temos que ir disputar uma grande final, sem desculpas. Será que no primeiro tempo eu me prendi demais? Achei que poderia dar mais contribuição naquela posição, mas no intervalo o Gattuso me disse para avançar alguns metros e as coisas melhoraram". Locatelli falou de uma Itália que "no início estava frenética, queríamos abrir o placar. Cometemos alguns erros técnicos, mas mantivemos a compactação e a paciência para atacar no momento certo”.