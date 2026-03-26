Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Itália, Locatelli: “O sofrimento nos uniu, Gattuso é o nosso líder”

Itália
Itália x Irlanda do Norte
Irlanda do Norte
Eliminatórias Europeias

O meio-campista fala após a vitória contra a Irlanda do Norte

Manuel Locatelli, meio-campista da Seleção Italiana e da Juventus, fala aos microfones da RAI após a vitória dos Azzurri por 2 a 0 contra a Irlanda do Norte: “As dificuldades destes últimos anos nos uniram; somos um grupo que luta pelo Gattuso. Ele é o nosso líder”.


  • Locatelli continua: "Agora temos que ir disputar uma grande final, sem desculpas. Será que no primeiro tempo eu me prendi demais? Achei que poderia dar mais contribuição naquela posição, mas no intervalo o Gattuso me disse para avançar alguns metros e as coisas melhoraram". Locatelli falou de uma Itália que "no início estava frenética, queríamos abrir o placar. Cometemos alguns erros técnicos, mas mantivemos a compactação e a paciência para atacar no momento certo”.



    • Publicidade
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Itália crest
Itália
ITÁ
Amistosos
País de Gales crest
País de Gales
WAL
Irlanda do Norte crest
Irlanda do Norte
NIR