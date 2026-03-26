Itália, Locatelli: “O sofrimento nos uniu, Gattuso é o nosso líder”

Locatelli continua: "Agora temos que ir disputar uma grande final, sem desculpas. Será que no primeiro tempo eu me prendi demais? Achei que poderia dar mais contribuição naquela posição, mas no intervalo o Gattuso me disse para avançar alguns metros e as coisas melhoraram". Locatelli falou de uma Itália que "no início estava frenética, queríamos abrir o placar. Cometemos alguns erros técnicos, mas mantivemos a compactação e a paciência para atacar no momento certo”.







