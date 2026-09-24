AFP
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'Isso não está em nós!' - Anthony Gordon defende Thomas Tuchel e afirma que o 'DNA' da Inglaterra NUNCA pode replicar o estilo tiki-taka da Espanha
Desilusão na semifinal e as táticas de Tuchel
O jogador de 25 anos abriu o placar na semifinal da Copa do Mundo da Inglaterra contra a Argentina, mas a equipe de Thomas Tuchel sofreu dois gols no fim e acabou eliminada do torneio, negando à seleção inglesa sua primeira presença em uma final desde 1966.
Na sequência, Tuchel enfrentou forte reação por suas táticas negativas no fim da partida e por sua polêmica declaração de que controlar a posse de bola simplesmente não estava no "DNA" da Inglaterra.
Agora destaque do Barcelona após uma transferência de verão de £ 70 milhões vinda do Newcastle, Gordon defendeu publicamente seu técnico na seleção. Dividir o vestiário com oito integrantes do elenco campeão mundial da Espanha deu ao ponta uma perspectiva única, e ele acredita firmemente que a avaliação de Tuchel foi totalmente precisa.
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Gordon apoia as afirmações de Tuchel sobre o DNA
Gordon insistiu que as deficiências táticas contra a Argentina faziam parte de uma questão cultural mais ampla, afirmando que os jogadores ingleses não conseguem reproduzir o domínio da posse de bola visto em La Liga.
"Acho que, culturalmente, não foi só naquele torneio ou naquele jogo que não conseguimos controlar a partida", disse Gordon. "A Inglaterra, como nação, não tem essa força como os espanhóis, de controlar os jogos da maneira como eles controlam. Isso não está em nós, não tenho certeza de que seja algo que possa ser ensinado. Acho que, jogando na Espanha, posso falar com uma visão embasada, e a forma como eles mantêm a bola é diferente. Não tenho certeza de que algum dia conseguiremos isso."
O ponta observou que, embora os jogadores ingleses entendam o básico da posse de bola, lhes falta a visão inata de seus equivalentes espanhóis. "Sabemos como manter a posse, mas é a tomada de decisão de certos jogadores na Espanha que simplesmente não é algo natural", acrescentou. "Às vezes até olho para algumas das decisões que eles tomam com a bola e penso: 'Não tenho certeza de como você viu isso.' Eles definitivamente são construídos de forma diferente."
Pare de tentar imitar a Espanha
Em vez de forçar um sistema tático que não se encaixa, Gordon acredita que a Inglaterra precisa maximizar suas próprias forças físicas e atléticas únicas para competir com as melhores seleções do mundo.
"Sinto que estamos tentando replicar a Espanha. Como estou na Espanha agora, sei que temos jogadores tão bons quanto, mas eles têm qualidades diferentes", explicou. "Por que tentar fazer os jogadores serem iguais aos jogadores espanhóis? Porque os jogadores espanhóis não têm as coisas que nós temos, e vice-versa. Acho que precisamos parar de olhar para fora como país e ter orgulho de quem somos."
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Abraçando o caos
O desafio para Tuchel e a Inglaterra é construir uma nova identidade tática baseada na objetividade, e não na posse de bola. Gordon acredita que se afastar de um tiki-taka forçado também reconquistará o apoio do público inglês, que exige muita intensidade.
"Jogando contra times da Premier League que tentam praticar um futebol ultra, um futebol de tiki-taka, eu sempre sinto que os torcedores não apreciam isso tanto", continuou Gordon. "Sinto que os torcedores ingleses querem ver o jogo inglês, e na Espanha eles apreciam o estilo espanhol."
Ele concluiu: "Os torcedores na Inglaterra adoram uma espécie de jogo de basquete, adoram um jogo atlético, um jogo direto
"Quando um time está perdendo, eles não querem ver a equipe saindo jogando desde a defesa, querem ver um centroavante alto ganhando disputas pelo alto e um pouco de caos. Talvez seja hora de entrar nessa sintonia."
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