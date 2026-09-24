'Isso não está em nós!' - Anthony Gordon defende Thomas Tuchel e afirma que o 'DNA' da Inglaterra NUNCA pode replicar o estilo tiki-taka da Espanha

Gordon insistiu que as deficiências táticas contra a Argentina faziam parte de uma questão cultural mais ampla, afirmando que os jogadores ingleses não conseguem reproduzir o domínio da posse de bola visto em La Liga.

"Acho que, culturalmente, não foi só naquele torneio ou naquele jogo que não conseguimos controlar a partida", disse Gordon. "A Inglaterra, como nação, não tem essa força como os espanhóis, de controlar os jogos da maneira como eles controlam. Isso não está em nós, não tenho certeza de que seja algo que possa ser ensinado. Acho que, jogando na Espanha, posso falar com uma visão embasada, e a forma como eles mantêm a bola é diferente. Não tenho certeza de que algum dia conseguiremos isso."

O ponta observou que, embora os jogadores ingleses entendam o básico da posse de bola, lhes falta a visão inata de seus equivalentes espanhóis. "Sabemos como manter a posse, mas é a tomada de decisão de certos jogadores na Espanha que simplesmente não é algo natural", acrescentou. "Às vezes até olho para algumas das decisões que eles tomam com a bola e penso: 'Não tenho certeza de como você viu isso.' Eles definitivamente são construídos de forma diferente."



