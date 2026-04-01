O ex-diretor técnico do Borussia Dortmund, Sven Mislintat (53), ainda se surpreende com o fato de Ciro Immobile (36), várias vezes artilheiro da Série A, ter se tornado uma contratação cara e fracassada no BVB. Isso seria “na verdade, impossível”, afirmou o atual diretor esportivo do Fortuna Düsseldorf, time da segunda divisão, ao site transfermarkt.de.
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"Isso é praticamente impossível": um fracasso nas contratações do BVB deixa Sven Mislintat perplexo
Immobile foi transferido do FC Turim para o Dortmund em 2014 por 18,5 milhões de euros e tinha a missão de seguir os passos de um grande jogador. Mislintat era, na época, o olheiro-chefe do time amarelo e preto e relembrou: “Quando vendemos Robert Lewandowski em 2014, na busca por seu substituto, seguimos pela primeira vez uma filosofia de contratação diferente e compramos Ciro Immobile, o artilheiro da Série A, tentando assim jogar pelo seguro. Na Itália, ele teve um desempenho sensacional antes e depois disso — conosco, não funcionou de jeito nenhum. Na verdade, isso é impossível quando se vê ele marcando gols.”
Naquela época, o BVB ainda era treinado por Jürgen Klopp e havia chegado à final da Liga dos Campeões um ano antes. Naquele período, o Dortmund costumava apostar em jogadores jovens e com potencial de desenvolvimento nas suas novas contratações. Mas quando o artilheiro Lewandowski foi para o Bayern sem custo de transferência, ocorreu a referida mudança de paradigma.
Mislintat confirma: o BVB também estava de olho em Sadio Mané
"Perdemos o Lewy e pensamos: então temos que contratar alguém de quem ninguém possa nos acusar", explicou Mislintat. "No mesmo ano, Sadio Mané se transferiu do Salzburg para o Southampton. Também estávamos de olho nele, mas acabamos contratando um artilheiro de uma das cinco principais ligas, em vez de um da liga austríaca, que é um pouco mais fraca."
Mané se desenvolveu de forma brilhante no Saints, mudou-se para o Liverpool em 2016 e, sob o comando de Klopp, que já trabalhava lá, tornou-se um dos melhores atacantes da Europa. Mislintat disse: “De acordo com a estratégia comprovada, deveríamos ter contratado Sadio. O que fizemos novamente mais tarde com jogadores como Pierre-Emerick Aubameyang e Ousmane Dembélé.”
A conclusão de Mislintat: “Mesmo que muitos acreditem nisso: não dá para comprar segurança.”
Ciro Immobile deixou o BVB após um ano
Immobile ficou apenas um ano no Borussia. Ele não se adaptou ao estilo de jogo do Dortmund nem ao ritmo da Bundesliga, não conseguiu manter a pontaria e também não se entrosou com os companheiros de equipe. Isso ficou evidente, entre outras coisas, em sua famosa declaração de que, nos primeiros oito meses em Dortmund, “nenhum companheiro de equipe o convidou para jantar em casa”. E, de qualquer forma: “Os alemães são frios, não dá para fazer nada.”
O atacante foi então emprestado ao FC Sevilla em 2015 e, um ano depois, o clube andaluz o contratou definitivamente por onze milhões de euros. Para Immobile, que foi quatro vezes artilheiro da Série A e ganhou a Chuteira de Ouro de 2020 como o maior artilheiro da Europa, seguiram-se passagens por times como Torino, Lazio e Besiktas. Desde janeiro de 2026, o campeão europeu de 2021 joga pelo Paris FC.
A passagem de Ciro Immobile pelo BVB em números
Intervenções 34 Partidas com mais de 90 minutos 10 Gols 10 Assistências 2 Cartões amarelos 1