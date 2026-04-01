"Isso é praticamente impossível": um fracasso nas contratações do BVB deixa Sven Mislintat perplexo

Immobile foi transferido do FC Turim para o Dortmund em 2014 por 18,5 milhões de euros e tinha a missão de seguir os passos de um grande jogador. Mislintat era, na época, o olheiro-chefe do time amarelo e preto e relembrou: “Quando vendemos Robert Lewandowski em 2014, na busca por seu substituto, seguimos pela primeira vez uma filosofia de contratação diferente e compramos Ciro Immobile, o artilheiro da Série A, tentando assim jogar pelo seguro. Na Itália, ele teve um desempenho sensacional antes e depois disso — conosco, não funcionou de jeito nenhum. Na verdade, isso é impossível quando se vê ele marcando gols.”

Naquela época, o BVB ainda era treinado por Jürgen Klopp e havia chegado à final da Liga dos Campeões um ano antes. Naquele período, o Dortmund costumava apostar em jogadores jovens e com potencial de desenvolvimento nas suas novas contratações. Mas quando o artilheiro Lewandowski foi para o Bayern sem custo de transferência, ocorreu a referida mudança de paradigma.