Os veteranos Manuel Neuer e Sven Ulreich estão fora devido a lesões musculares. Jonas Urbig sofreu uma concussão na goleada por 6 a 1 na partida de ida contra a Atalanta Bergamo. Por muito tempo, não ficou claro se ele estaria apto para atuar na partida de volta — e, assim, a estreia de um dos dois jovens goleiros, Jannis Bärtl (19) ou Leonard Prescot (16), na baliza do FC Bayern não parecia improvável.
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"Isso é, basicamente, o máximo": Vincent Kompany impulsiona uma dinâmica muito especial no FC Bayern
No fim das contas, Urbig acabou recebendo autorização dos médicos. “Caso contrário, um dos jovens teria jogado”, disse ele. “E eles teriam feito isso mesmo.” Parecia até um pouco engraçado como Urbig, que tem apenas 22 anos, falava assim sobre “os jovens”.
Embora não na baliza, outros dois “jovens” fizeram sua estreia ao entrarem como substitutos — também porque o jogo já estava decidido há muito tempo. O lateral-esquerdo Deniz Ofli (18) e o zagueiro central Filip Pavic. Com 16 anos, um mês e 27 dias, Pavic é o jogador mais jovem a ter jogado pelo FC Bayern na Liga dos Campeões – e o segundo mais jovem de todos, atrás apenas de Paul Wanner.
“Os garotos justificaram a confiança”, elogiou o diretor esportivo Max Eberl. “Os dois se integraram de forma muito sólida imediatamente. Não se notou nenhuma queda de rendimento, muito pelo contrário.” Ofli, com uma recuperação de bola poucos segundos após sua entrada, deu início ao gol de Lennart Karl que fez o 3 a 0. Pavic acertou 33 de 33 passes.
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Lennart Karl deve integrar pela primeira vez a seleção alemã
Nesta temporada tão gratificante do ponto de vista do Bayern de Munique (rumo ao triplo!), estreias como as de Ofli e Pavic já nem são mais notícias sensacionais. Antes dessa dupla, outros sete adolescentes da própria base já haviam jogado pela equipe principal: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, atualmente emprestado ao FC Fulham), Felipe Chavez (18, atualmente emprestado ao 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) – e, claro: Lennart Karl (17).
Karl estreou-se no Mundial de Clubes no verão passado e, desde então, teve uma evolução tão impressionante que, segundo relatos coincidentes, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o convocará pela primeira vez para a seleção alemã nesta quinta-feira. O motivo disso ficou mais uma vez claro na vitória por 4 a 1 contra a Atalanta. Ele deu a assistência para o 2 a 0 de Harry Kane, marcou ele mesmo o 3 a 0 e preparou o 4 a 0 de Luis Diaz com um passe brilhante vindo da sua própria metade do campo. No total, Karl soma agora oito gols e seis assistências.
O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, atestou que ele teve uma “temporada extraordinariamente boa”. Assim como Tom Bischof (20) e Urbig, que, apesar da pouca idade, já são jogadores de rodízio consolidados e apresentam um desempenho constante. Urbig fez uma grande defesa contra o Atalanta pouco antes do intervalo, ao defender um chute de Mario Pasalic à queima-roupa. O meio-campista de formação Bischof provou mais uma vez sua versatilidade na lateral esquerda. No final da partida, ele precisou sair de campo lesionado, mas Eberl tranquilizou a torcida em seguida.
Bischof já havia estreado pela seleção alemã em junho passado. Ele provavelmente não fará parte da convocação para a próxima concentração, com os amistosos contra a Suíça e Gana. Em contrapartida, ao lado de Karl, surpreendentemente, estaria também Urbig pela primeira vez. Já Aleksandar Pavlovic, jogador formado nas categorias de base do Bayern de Munique e com apenas 21 anos, é titular indiscutível há muito tempo e tem boas chances de garantir uma vaga no time titular na Copa do Mundo.
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FC Bayern: A dinâmica própria dos exemplos a seguir
É impressionante a regularidade com que, atualmente, o FC Bayern está a integrar novos talentos na equipe principal (e, em alguns casos, a encaminhá-los para a seleção alemã). Sejam jovens profissionais contratados de outros clubes, como Urbig ou Bischof, ou jogadores formados no próprio centro de formação, que, nove anos após a inauguração, já está a dar frutos.
O técnico Vincent Kompany leva a formação de jovens talentos mais a sério do que seus antecessores, Nagelsmann e Thomas Tuchel. Em parte, certamente por convicção. Em parte, porém, também porque o elenco é menor do que naquela época e porque muitos jogos são decididos mais cedo, o que oferece mais oportunidades de jogo sem pressão (o que, naturalmente, também é mérito de Kompany).
Assim, no FC Bayern está se desenvolvendo uma dinâmica especial de exemplos, com muitos jogadores jovens em diferentes estágios de desenvolvimento, que parecem se motivar mutuamente. Depois de Pavlovic (titular), vieram Urbig, Bischof e Karl (reservas) e, mais recentemente, outros estreantes como Ofli e Pavic, que agora são admirados por todos os talentos que já treinam com os profissionais, mas ainda aguardam sua primeira oportunidade. E eles são, naturalmente, exemplos para todos os outros no campus.
“Quando os jovens jogadores têm oportunidades, isso sempre serve de referência”, concorda Eberl. “Pode-se falar muito, sempre dizer aos rapazes: ‘Você precisa se esforçar.’ Não, aqui dá para ver claramente: se você se esforça e é dedicado, então terá suas chances. Isso é, basicamente, o mais importante. Cada jovem jogador é o exemplo para o próximo.”
Calendário: Próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data Hora Partida Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Terça-feira, 7 de abril 21h Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)