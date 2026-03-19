"Isso é, basicamente, o máximo": Vincent Kompany impulsiona uma dinâmica muito especial no FC Bayern

Nesta temporada tão gratificante do ponto de vista do Bayern de Munique (rumo ao triplo!), estreias como as de Ofli e Pavic já nem são mais notícias sensacionais. Antes dessa dupla, outros sete adolescentes da própria base já haviam jogado pela equipe principal: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, atualmente emprestado ao FC Fulham), Felipe Chavez (18, atualmente emprestado ao 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) – e, claro: Lennart Karl (17).

Karl estreou-se no Mundial de Clubes no verão passado e, desde então, teve uma evolução tão impressionante que, segundo relatos coincidentes, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o convocará pela primeira vez para a seleção alemã nesta quinta-feira. O motivo disso ficou mais uma vez claro na vitória por 4 a 1 contra a Atalanta. Ele deu a assistência para o 2 a 0 de Harry Kane, marcou ele mesmo o 3 a 0 e preparou o 4 a 0 de Luis Diaz com um passe brilhante vindo da sua própria metade do campo. No total, Karl soma agora oito gols e seis assistências.

O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, atestou que ele teve uma “temporada extraordinariamente boa”. Assim como Tom Bischof (20) e Urbig, que, apesar da pouca idade, já são jogadores de rodízio consolidados e apresentam um desempenho constante. Urbig fez uma grande defesa contra o Atalanta pouco antes do intervalo, ao defender um chute de Mario Pasalic à queima-roupa. O meio-campista de formação Bischof provou mais uma vez sua versatilidade na lateral esquerda. No final da partida, ele precisou sair de campo lesionado, mas Eberl tranquilizou a torcida em seguida.

Bischof já havia estreado pela seleção alemã em junho passado. Ele provavelmente não fará parte da convocação para a próxima concentração, com os amistosos contra a Suíça e Gana. Em contrapartida, ao lado de Karl, surpreendentemente, estaria também Urbig pela primeira vez. Já Aleksandar Pavlovic, jogador formado nas categorias de base do Bayern de Munique e com apenas 21 anos, é titular indiscutível há muito tempo e tem boas chances de garantir uma vaga no time titular na Copa do Mundo.