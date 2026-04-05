Já nos últimos dias, os torcedores nerazzurri haviam demonstrado seu apoio ao jogador; alguns deles, na véspera do confronto contra a Roma, foram a Appiano Gentile e, na entrada do centro esportivo do Inter, exibiram uma faixa com uma mensagem dirigida a Bastoni: “Cabeça erguida e sem medo de nada, você tem seu povo ao seu lado”. Uma demonstração de carinho que vem diretamente da antiga Curva Nord nerazzurra, hoje Segundo Anel Verde. Um sinal de que, apesar dos muitos vaias recebidos pelo zagueiro nas últimas semanas após o episódio com Kalulu na partida contra a Juventus, e após a expulsão na última partida disputada pela Itália, que custou a classificação para a Copa do Mundo aos Azzurri, os torcedores da Inter continuam sempre ao lado de um dos jogadores mais queridos do time.