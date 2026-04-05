No domingo de Páscoa, os holofotes estão voltados para Inter x Roma, um dos dois grandes confrontos da 31ª rodada do campeonato, juntamente com o jogo adiado de amanhã à noite entre Napoli e Milan. No centro da defesa nerazzurra, Cristian Chivu confirma mais uma vez Alessandro Bastoni, e no momento do anúncio das escalações, uma grande ovação da torcida presente no San Siro vai ao zagueiro do Inter, um sinal evidente de solidariedade ao jogador nascido em 1999, que está passando por um momento complicado e, nos últimos dias, também se tornou alvo de algumas discussões por causa de seu desempenho na Seleção. Depois, quando Chivu o substituiu aos 58 minutos, com o placar em 4 a 1 para os nerazzurri, colocando Darmian, houve uma ovação de pé por parte do San Siro, com os torcedores entoando o coro “Alessandro Bastoni olé”.
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Inter x Roma: Bastoni recebe ovação de pé ao ser substituído
O APOIO DOS TORCEDORES
Já nos últimos dias, os torcedores nerazzurri haviam demonstrado seu apoio ao jogador; alguns deles, na véspera do confronto contra a Roma, foram a Appiano Gentile e, na entrada do centro esportivo do Inter, exibiram uma faixa com uma mensagem dirigida a Bastoni: “Cabeça erguida e sem medo de nada, você tem seu povo ao seu lado”. Uma demonstração de carinho que vem diretamente da antiga Curva Nord nerazzurra, hoje Segundo Anel Verde. Um sinal de que, apesar dos muitos vaias recebidos pelo zagueiro nas últimas semanas após o episódio com Kalulu na partida contra a Juventus, e após a expulsão na última partida disputada pela Itália, que custou a classificação para a Copa do Mundo aos Azzurri, os torcedores da Inter continuam sempre ao lado de um dos jogadores mais queridos do time.
BASTONI E O MERCADO: O BARCELONA INTENSIFICA A PRESSÃO
Apesar disso, o Barcelona continua pressionando por Bastoni. Os catalães o identificaram como principal alvo para reforçar a defesa, onde haverá várias mudanças; o jogador nascido em 1999 agrada tanto ao diretor esportivo Deco quanto ao técnico Flick, especialmente por sua capacidade de construir jogadas a partir da defesa. Até o momento, ainda não houve contatos diretos entre os dois clubes; o Barça está negociando com a equipe do jogador e já constatou a disposição do jovem em tentar uma aventura na Espanha; a avaliação, até o momento, gira em torno de 60 milhões de euros.