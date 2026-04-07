Por um lado, o foco em manter a vantagem sobre o Napoli e o Milan até o final do campeonato; por outro, os primeiros contatos para se antecipar à concorrência nas contratações. Nessas últimas semanas, o Inter começou a planejar o trabalho para o verão, e entre os nomes na lista da diretoria nerazzurra continua o de Moussa Diaby, atacante do Al Ittihad, pelo qual já havia sido feita uma tentativa em janeiro. Nos últimos meses, a relação entre o jogador e o clube árabe tem se complicado cada vez mais; seu agente está procurando uma nova solução para a reabertura do mercado, e a Inter está de olho na situação.
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Inter: o preço de Diaby cai; o plano para o verão e a proposta do Al Ittihad; o que muda com Dumfries e Luis Henrique
QUANTO CUSTA O DIABY
Em janeiro, o Inter fez uma oferta de 30 milhões, propondo parcelar o pagamento ao longo de vários anos, mas o clube árabe exigia o pagamento integral de uma só vez e, por isso, a negociação nunca saiu do papel. Daqui a alguns meses, os nerazzurri podem voltar a tentar contratar Diaby, que já jogou na Itália em 2018 com a camisa do Crotone (treinado por Walter Zenga), cientes de que hoje a avaliação do jogador pode ser mais baixa: o francês nascido em 1999 tem contrato até 2029, mas tentará forçar sua saída já na próxima janela de transferências, e por isso, no final, o Al Ittihad poderia atendê-lo, deixando-o sair por um preço inferior ao seu valor.
POR QUE O INTER VOLTA A SE INTERESSAR POR DIABY
Na última janela de transferências, o Inter buscava um reforço capaz de atuar em toda a lateral, já que estava avaliando a saída de Luis Henrique; depois de tentar contratar Cancelo e Perisic, o clube também tentou contratar Diaby. No verão, o clube nerazzurro poderá considerar a saída de Dumfries ou de Luis Henrique, dependendo das ofertas que chegarem; por isso, caso um dos dois saia, será necessário um reforço para essa posição no esquema 3-5-2 de Chivu, e assim, entre as ideias, está a de uma volta de Diaby. O jogador está totalmente aberto a uma possível chegada à Itália, mas será preciso sentar-se à mesa para negociar com o Al Ittihad.