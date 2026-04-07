Inter: o preço de Diaby cai; o plano para o verão e a proposta do Al Ittihad; o que muda com Dumfries e Luis Henrique

Por um lado, o foco em manter a vantagem sobre o Napoli e o Milan até o final do campeonato; por outro, os primeiros contatos para se antecipar à concorrência nas contratações. Nessas últimas semanas, o Inter começou a planejar o trabalho para o verão, e entre os nomes na lista da diretoria nerazzurra continua o de Moussa Diaby, atacante do Al Ittihad, pelo qual já havia sido feita uma tentativa em janeiro. Nos últimos meses, a relação entre o jogador e o clube árabe tem se complicado cada vez mais; seu agente está procurando uma nova solução para a reabertura do mercado, e a Inter está de olho na situação.



