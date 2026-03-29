Inter: entre Vicario, Sommer e Martinez, os cenários para o futuro da baliza

O Inter 2026/2027 mudará de cara, e isso acontecerá em várias posições em campo. Uma delas é a de goleiro, onde a atual dupla, Yann Sommer e Josep Martinez, não é mais considerada confiável para garantir a titularidade indiscutível.





Há algum tempo, o diretor esportivo PieroAusilio vem atuando no mercado de goleiros para tentar antecipar a concorrência e trazer para Milão um nome de primeira linha; entre os muitos nomes sondados, o de Guglielmo Vicario está se destacando com grande força.





Mas por quanto? E quem será o reserva na próxima temporada? Os cenários são diversos.