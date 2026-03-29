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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Inter: entre Vicario, Sommer e Martinez, os cenários para o futuro da baliza

Inter de Milão
G. Vicario
Y. Sommer
J. Martinez
F. Stankovic
Tottenham
Venezia
Mercado da bola

No verão, haverá uma revolução na defesa do gol da Inter. Quem fica e quem chega?

O Inter 2026/2027 mudará de cara, e isso acontecerá em várias posições em campo. Uma delas é a de goleiro, onde a atual dupla, Yann Sommer e Josep Martinez, não é mais considerada confiável para garantir a titularidade indiscutível.


Há algum tempo, o diretor esportivo PieroAusilio vem atuando no mercado de goleiros para tentar antecipar a concorrência e trazer para Milão um nome de primeira linha; entre os muitos nomes sondados, o de Guglielmo Vicario está se destacando com grande força.


Mas por quanto? E quem será o reserva na próxima temporada? Os cenários são diversos.

  • VICARIO, O FAVORITO

    Guglielmo Vicario há muito tempo superou a concorrência (por motivos que vão desde o salário, a experiência e a idade até o valor de transferência) de Elia Caprile, Marco Carnesecchi e nomes exóticos como Dibu Martinez e Alisson Becker.


    O goleiro, que hoje pertence ao Tottenham, é parte integrante do grupo da Inter na Seleção — e o jantar na noite de sexta-feira em Coverciano, ao lado de Dimarco, Bastoni, Barella e Pio Esposito (além do jogador da Juventus Locatelli), gerou diversos rumores —, possui experiência internacional e ainda está no auge de sua maturidade futebolística.

    • Publicidade

  • OS NÚMEROS DO TOTTENHAM: AUSILIO ESTEVE EM LONDRES

    Por sua vez, Vicario já se mostrou totalmente aberto à transferência para o Inter e, após três anos na Premier League pelo Tottenham, gostaria de se despedir e voltar para a Itália.


    Piero Ausilio esteve em Londres por ocasião da partida de 18 de março da Liga dos Campeões entre Tottenham e Atlético de Madrid, e todas as partes, incluindo seu agente Gabriele Giuffrida, tentaram avaliar a viabilidade da transação.


    Vicario vale nada menos que 18 a 20 milhões de euros para o Tottenham, mas se os Spurs forem rebaixados ao final da temporada, a avaliação poderá cair.

  • E O VERÃO?

    O titular da próxima temporada virá, portanto, do mercado, mas o que acontecerá com Sommer e Martinez? O goleiro suíço, em primeiro lugar, tem contrato que expira em 30 de junho de 2026 e, consequentemente, no final da temporada, ele poderá estar livre para deixar Milão como jogador sem vínculo.


    Há algum tempo se fala de uma forte vontade do Basileia de trazê-lo de volta ao clube onde ele cresceu, mas na Viale della Liberazione está-se considerando a possibilidade de oferecer ao jogador uma renovação contratual de um ano com a função de segundo goleiro ou reserva de Vicario ou de quem vier para Milão.

  • MARTINEZ À VENDA

    E Josep Martinez? O espanhol não tem convencido, não está passando por um bom momento fora de campo e, no final da temporada, é o principal candidato a ser colocado no mercado, independentemente da decisão de Sommer.


    Para contratá-lo do Genoa, foram desembolsados 14 milhões de euros no verão de 2024, e o valor contábil de seu contrato não ultrapassará os 8 milhões de euros. A partir daí, se pensará em uma transferência que possa também levar o goleiro espanhol a jogar com mais regularidade.

  • ATENÇÃO A STANKOVIC

    E se Martinez vier a sair e Sommer não aceitar o papel de reserva? O Inter se veria obrigado a pensar também em uma dupla contratação para a baliza e, nesse contexto, vale lembrar que na órbita dos nerazzurri, mesmo que já não seja propriedade do clube, continua Filip Stankovic, um dos filhos de Dejan.


    O goleiro nascido em 2002 está tendo uma temporada muito importante na Série B com o Venezia e é considerado um dos melhores goleiros da categoria. O clube veneziano resgatou seu contrato por cerca de 2 milhões de euros, mas o Inter mantém uma participação de 50% sobre a futura revenda. Em essência, se decidisse readquiri-lo, pagaria metade do valor do contrato.