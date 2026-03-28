Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Internazionale v US Lecce - Serie A
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Inter: Bastoni no Barcelona? Qual é o seu valor contábil e a possível mais-valia

Todos os detalhes do possível negócio.

Enquanto se aguarda o delicado confronto contra a Bósnia, decisivo para o futuro da Seleção Italiana, que busca garantir sua vaga na Copa do Mundo após 12 longos anos, há um dos pilares da defesa italiana cujo futuro vem sendo discutido repetidamente.

Trata-se do lateral-esquerdo Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter que está na mira do Barcelona, segundo o que é divulgado por algumas fontes ibéricas, como o jornal espanhol Sport.

Segundo os rumores espanhóis, Bastoni foi identificado como o reforço ideal para a retaguarda de Hansi Flick, e o diretor esportivo do Barça, Deco, está trabalhando, em missão para concretizar a possível transferência.

Será necessário entender a posição da Inter, mas, enquanto isso, graças aos dados analisados pelo Calcio&Finanza, tentemos entender quanto vale o jogador no balanço e qual seria o valor da possível mais-valia em caso de venda na próxima janela de transferências de verão.

  • QUANTO VALE O BASTONI NO ORÇAMENTO

    Vamos começar pelos dados do balanço consultado em 30 de junho de 2025.

    De acordo com o que é relatado pela Calcio&Finanza, o custo histórico de Bastoni (ou seja, o valor total pago à Atalanta ao longo dos anos) é de 40,7 milhões de euros, com um valor residual em junho passado de cerca de 4,3 milhões, cujo valor cairá para 2,84 milhões em 30 de junho deste ano.

    Em essência, o custo do jogador estará praticamente totalmente amortizado.

    • Publicidade

  • A POSSÍVEL MAIOBREAL PARA O INTER

    Passemos agora à possível mais-valia para o Inter.

    Partindo de um valor estimado de 60 milhões de euros como base inicial para uma possível venda, o clube da Viale della Liberazione poderia registrar uma mais-valia de mais de 57 milhões, conforme constatado pelos colegas do Calcio&Finanza. Caso o valor recebido seja superior, o montante aumentaria consequentemente.

    Dependendo, então, da data de fechamento da possível transação, seria possível determinar em qual exercício a mais-valia seria registrada. De qualquer forma, o Inter registraria uma economia nas contas de 2026/27 de 11,59 milhões de euros entre a parcela de amortização e o salário bruto recebido por Bastoni.

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Roma crest
Roma
ROM