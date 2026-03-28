Inter: Bastoni no Barcelona? Qual é o seu valor contábil e a possível mais-valia

Enquanto se aguarda o delicado confronto contra a Bósnia, decisivo para o futuro da Seleção Italiana, que busca garantir sua vaga na Copa do Mundo após 12 longos anos, há um dos pilares da defesa italiana cujo futuro vem sendo discutido repetidamente.
Trata-se do lateral-esquerdo Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter que está na mira do Barcelona, segundo o que é divulgado por algumas fontes ibéricas, como o jornal espanhol Sport.
Segundo os rumores espanhóis, Bastoni foi identificado como o reforço ideal para a retaguarda de Hansi Flick, e o diretor esportivo do Barça, Deco, está trabalhando, em missão para concretizar a possível transferência.
Será necessário entender a posição da Inter, mas, enquanto isso, graças aos dados analisados pelo Calcio&Finanza, tentemos entender quanto vale o jogador no balanço e qual seria o valor da possível mais-valia em caso de venda na próxima janela de transferências de verão.