Inter: Bastoni está encantado com o Barcelona; ele é o principal alvo de Deco

Começam a tomar forma as primeiras reflexões sobre a janela de transferências de verão e, no Barcelona, como já é sabido, há uma atenção especial às contratações que poderão ser feitas para reforçar a defesa.

Na lista de alvos do clube azul-granata — e, também aqui, certamente não se trata de um boato novo —, há algum tempo surge um nome destacado em vermelho e considerado pela diretoria catalã como prioridade: trata-se de Alessandro Bastoni.

O lateral-esquerdo da Inter, nascido em 1999, está entre os jogadores mais observados pelo Barcelona, que já fez uma sondagem preliminar para entender as eventuais condições para fechar um acordo entre as partes. Mas, sobre esse assunto, há uma novidade interessante a ser contada.