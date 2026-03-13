Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Inter: Bastoni está encantado com o Barcelona; ele é o principal alvo de Deco

Últimos rumores sobre o futuro do zagueiro central da Inter, alvo de interesse do Barcelona.

Começam a tomar forma as primeiras reflexões sobre a janela de transferências de verão e, no Barcelona, como já é sabido, há uma atenção especial às contratações que poderão ser feitas para reforçar a defesa.

Na lista de alvos do clube azul-granata — e, também aqui, certamente não se trata de um boato novo —, há algum tempo surge um nome destacado em vermelho e considerado pela diretoria catalã como prioridade: trata-se de Alessandro Bastoni.

O lateral-esquerdo da Inter, nascido em 1999, está entre os jogadores mais observados pelo Barcelona, que já fez uma sondagem preliminar para entender as eventuais condições para fechar um acordo entre as partes. Mas, sobre esse assunto, há uma novidade interessante a ser contada.

  • BASTÕES ENCANTADOS

    Conforme noticiado pela Radio Marca, com base nas palavras de Matteo Moretto, Bastoni está no topo da lista de prioridades do Barcelona e do diretor esportivo do clube, Deco. O interesse do clube catalão é conhecido, enquanto se aguarda as eleições para o novo presidente: o diretor esportivo gostaria de contar com o zagueiro da Inter, que é seu principal alvo.

    Bastoni está ciente do interesse do Barcelona e não fechou as portas: nenhum sim, obviamente, mas é uma possibilidade que o atrai muito.

    • Publicidade

  • O PEDIDO DO INTER

    E quais são as notícias que chegam do Inter?

    Bastoni está vinculado ao clube da Viale della Liberazione por um contrato válido até 30 de junho de 2028 e tem toda a intenção de se concentrar no final da temporada com os nerazzurri. Segundo alguns rumores, os milaneses avaliariam uma das peças fundamentais da defesa de Chivu em pelo menos 70 milhões de euros e não considerariam propostas inferiores a esses valores.

    Seu salário é de 5,5 milhões de euros líquidos por temporada, valor viável para os parâmetros financeiros do Barcelona. No momento, o interesse é real, mas só se discutirá no final da temporada se essa opção pode se tornar mais concreta.

Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Sevilla crest
Sevilla
SEV
0