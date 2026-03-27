Inter: a possível estratégia de transferências para a era pós-Bastoni

O fato de o Barcelona estar em negociações com Bastoni leva o Inter a refletir sobre o que poderia acontecer em breve. É claro que, eventualmente, será necessário iniciar uma negociação com um preço inicial altíssimo, mas, em certas situações, o mais importante a se pensar passa a ser como substituir a estrela que está de saída por um jogador à altura, capaz de satisfazer tanto do ponto de vista midiático quanto técnico. E é exatamente essa a consideração que poderia ditar um rumo decisivo para as futuras estratégias da Inter, caso o zagueiro da Seleção deixe as cores nerazzurri. É muito arriscado procurar um novo Bastoni; poucos jogadores estariam à altura e custariam uma fortuna. Seguindo essa lógica, seria muito mais simples mudar tudo, revolucionar a defesa e recomeçar do zero, evitando o peso das inevitáveis comparações que surgiriam.





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