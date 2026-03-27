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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

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Inter: a possível estratégia de transferências para a era pós-Bastoni

Inter de Milão
Mercado da bola
A. Bastoni
Campeonato Italiano

O zagueiro está encantado com a proposta catalã, e a Inter de Milão se apressa a tomar medidas para não ser pega de surpresa caso ele venha a se despedir do clube.

O fato de o Barcelona estar em negociações com Bastoni leva o Inter a refletir sobre o que poderia acontecer em breve. É claro que, eventualmente, será necessário iniciar uma negociação com um preço inicial altíssimo, mas, em certas situações, o mais importante a se pensar passa a ser como substituir a estrela que está de saída por um jogador à altura, capaz de satisfazer tanto do ponto de vista midiático quanto técnico. E é exatamente essa a consideração que poderia ditar um rumo decisivo para as futuras estratégias da Inter, caso o zagueiro da Seleção deixe as cores nerazzurri. É muito arriscado procurar um novo Bastoni; poucos jogadores estariam à altura e custariam uma fortuna. Seguindo essa lógica, seria muito mais simples mudar tudo, revolucionar a defesa e recomeçar do zero, evitando o peso das inevitáveis comparações que surgiriam. 


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  • A LINHA

    É por isso que a mudança para uma defesa com quatro jogadores não é apenas uma sugestão, mas uma ideia concreta. E é exatamente esse motivo que está levando o Inter a se informar, sobretudo, sobre zagueiros centrais. Até o momento, não há nomes que se destaquem em relação aos demais, mas há uma linha de pensamento, que, no entanto, será discutida mais detalhadamente nas reuniões que ocorrerão em abril na Viale della Liberazione entre a diretoria e a administração, quando as ideias deverão convergir em uma única estratégia a ser seguida, também de acordo com a orientação do treinador. 

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  • A CRISE DO SÉTIMO ANO

    Outro ponto fundamental a ser levado em conta é a questão da experiência: o time perderá jogadores que, nos últimos anos, foram muito importantes também para o vestiário, nomes de nível da Seleção Nacional, acostumados a jogar sob a pressão que só se sente quando se é obrigado a vencer. Características que, na visão do técnico e da diretoria, deverão ser reintroduzidas no grupo, se o objetivo for manter a equipe competitiva como sempre foi desde a era Conte em diante. A eventual saída de Alessandro Bastoni, em resumo, poderia levar a uma mudança radical, não só técnica, mas também filosófica: o Inter, que joga com uma defesa de três desde 2019/20, poderia, pela primeira vez, mudar de estilo após sete campeonatos consecutivos. 

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