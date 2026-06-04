Inglaterra, Argentina, França e os 20 melhores uniformes da Copa do Mundo de 2026 – ranking

O fato de o torneio ter sido ampliado para um evento gigantesco com 48 seleções e de algumas equipes, de forma um tanto bizarra, terem optado por três uniformes diferentes significa que haverá mais de 100 camisas diferentes em exibição na América do Norte, o que é, sem dúvida, uma espécie de recorde.

À medida que o relógio avança para o pontapé inicial daqui a uma semana, o GOAL deixou de lado os modelos batidos e alguns designs desastrosos para apresentar a você os 20 melhores uniformes que estarão em destaque no torneio deste verão.

Aqui estão eles para o seu deleite — classificados:



