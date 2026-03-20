A cor de fundo azul-escuro pretende relembrar as camisetas de treino históricas da seleção alemã, e o design retoma a linha estilística da camisa titular. As listras diagonais em zigue-zague aparecem como um padrão contínuo por toda a camisa e são inspiradas em elementos clássicos do design das antigas caixas de tênis da Adidas.
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"Incomum — mas muito bom": Adidas apresenta a nova camisa da DFB
"Acho que uma camisa da Alemanha nessa cor é incomum – mas muito bonita", disse o jogador da seleção nacional Florian Wirtz: "Estou muito ansioso para jogar com ela em breve." A seleção alemã vestirá essas camisas pela primeira vez no jogo internacional contra a Suíça, em Basileia, no dia 27 de março. No futuro, elas também serão usadas pelas seleções masculinas de base.
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