Hernanes no São Paulo: gols, assistências, títulos e outros números do Profeta

Com grandes passagens pelo Tricolor, o meia é um dos maiores jogadores da história do clube; veja estatísticas

Peça-chave durante o tricampeonato, decisivo na briga contra o rebaixamento, profeta e líder nos vestiários. Não faltam adjetivos para descrever o impacto de Hernanes no São Paulo, ídolo do clube que pendurou as chuteiras em 2022, aos 36 anos.

Desde que subiu das categorias de base, em 2004, o volante/meia conquistou praticamente tudo que disputou pelo Tricolor. Inicialmente emprestado ao Santo André, chegou a ser deixado de lado por Muricy Ramalho, mas se recuperou e conseguiu se transformar em um dos maiores símbolos de uma geração inteira de torcedores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em sua segunda passagem, então, foi ainda mais importante: chegou em um time desesperado, brigando contra o rebaixamento, e liderou uma recuperação histórica, se imortalizando de vez na galeria de ídolos do Tricolor.

A GOAL te mostra as estatísticas do Profeta com a camisa do clube paulista. Confira.