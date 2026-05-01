Há duas observações que se justificam: a situação do craque Fabio Silva, do BVB

O jogador de 23 anos disputou até agora 25 partidas na primeira divisão alemã, sendo que em 18 delas entrou como reserva. E foi assim que conseguiu sete das suas oito participações em gols. Apenas na vitória por 3 a 2 em casa contra o St. Pauli, em meados de janeiro, Silva foi titular do BVB, quando deu a assistência para o 2 a 0 marcado por Karim Adeyemi.

“Esteja eu no time titular ou não: sempre que o técnico quiser me colocar em campo, tento ajudar a equipe”, disse há poucos dias o atacante, contratado no verão passado por 22,5 milhões de euros do Wolverhampton Wanderers. Em seguida, ele acrescentou uma frase essencial para a avaliação do jogador Silva: “Acho que todos percebem que sou mais do que um jogador que apenas marca gols.”

Silva se encontra, assim, em um verdadeiro dilema em sua primeira temporada no BVB. Não se trata da lesão no adutor que ele trouxe consigo ao Borussia após a transferência e cujos efeitos da cirurgia o fizeram chegar com um enorme atraso. Silva já está em plena forma física há muito tempo; sete de suas nove partidas como titular ocorreram em 2026.