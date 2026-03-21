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Senegal MaroccoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Guiné: “Devolvam-nos a Copa Africana de 1976”. Marrocos abandonou o campo!

A decisão polêmica sobre o Senegal e o Marrocos reabre antigas feridas na Copa Africana das Nações

A Confederação Africana de Futebol reabre o passado e dá início a um novo caso. Após a decisão de atribuir a Copa Africana de Nações de 2026 ao Marrocos, 58 dias após a derrota na final contra o Senegal, a Federação de Futebol da Guiné também parte para o contra-ataque: a edição de 1976 acaba na mira.


Em Adis Abeba, com o antigo formato de fase final em grupos, a última partida entre Guiné e Marrocos tornou-se decisiva: os guineenses precisavam vencer, aos marroquinos bastava um empate. Após a vantagem da Guiné, Marrocos abandonou o campo em protesto contra uma decisão da arbitragem, retornando somente após mais de dez minutos. No final, chegou o 1 a 1 que entregou o título aos norte-africanos.


  • Hoje, seguindo o precedente recente, a Guinépede uma revisão histórica: “Devolvam-nos o troféu de 1976”, reza o recurso, baseado na necessidade de aplicar critérios disciplinares uniformes.


    O cenário, porém, é complicado: a regra que hoje prevê uma vitória por 3 a 0 por desistência para quem abandona o campo não existia na época. A CAF ganha tempo, enquanto o caso corre o risco de chegar ao Tribunal Arbitral do Esporte. Cinquenta anos depois, a partida ainda não acabou.




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