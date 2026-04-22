Golaço coloca Lingard no radar e abre disputa por vaga no Corinthians

O momento não poderia ser mais oportuno para o meia-atacante. Com Memphis Depay afastado por problemas musculares e a lesão no joelho esquerdo de Kayke, o setor ofensivo alvinegro sofreu baixas importantes, cenário que abriu espaço para Lingard aparecer.

E ele não desperdiçou. Em um jogo travado, o britânico decidiu com um golaço e deu seu cartão de visitas ao técnico Fernando Diniz, que ainda busca a melhor configuração ofensiva desde que assumiu a equipe.