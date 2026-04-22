O Corinthians ganhou um novo personagem para observar de perto nas próximas rodadas. Após marcar o gol da vitória sobre o Barra, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, Jesse Lingard finalmente apresentou suas credenciais e entrou de vez na briga por uma vaga no time titular.
Golaço coloca Lingard no radar e abre disputa por vaga no Corinthians
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Chance em meio às adversidades
O momento não poderia ser mais oportuno para o meia-atacante. Com Memphis Depay afastado por problemas musculares e a lesão no joelho esquerdo de Kayke, o setor ofensivo alvinegro sofreu baixas importantes, cenário que abriu espaço para Lingard aparecer.
E ele não desperdiçou. Em um jogo travado, o britânico decidiu com um golaço e deu seu cartão de visitas ao técnico Fernando Diniz, que ainda busca a melhor configuração ofensiva desde que assumiu a equipe.
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Processo de adaptação ainda em curso
Contratado em março, Lingard chegou cercado de expectativa, mas ainda não conseguiu engrenar. Sem atuar desde dezembro de 2025, o jogador passou por um cronograma especial de recondicionamento físico, o que limitou sua participação a poucos minutos nas partidas até aqui.
O desempenho contra o Barra, porém, pode representar uma virada de chave. Mais solto e decisivo, o meia-atacante mostrou que pode ser útil justamente no momento em que o elenco mais precisa.
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Opções táticas para Diniz
A presença de Lingard amplia o leque de possibilidades para o treinador. Caso mantenha o esquema 4-2-3-1 para o confronto contra o Vasco, no próximo domingo (26), o britânico surge como opção para a ponta esquerda, compondo um ataque com Garro centralizado, Carrillo pela direita e Yuri Alberto como referência.
Outra alternativa é repetir o modelo com dois atacantes, utilizado anteriormente, no qual Lingard atuaria mais próximo de Yuri Alberto, como já aconteceu em partida sob o comando anterior da equipe.
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Futuro em jogo
Mais do que uma vaga entre os titulares, Lingard também joga por sua permanência no clube. Seu contrato prevê renovação automática caso ele atue em metade dos jogos da temporada por pelo menos 45 minutos.
O vínculo atual é válido até o fim do ano e pode ser estendido até dezembro de 2027. Caso não alcance a meta estipulada, caberá ao Corinthians decidir o futuro do atleta.
Agora, com a primeira grande atuação pelo Corinthians, o meia-atacante tenta transformar expectativa em realidade e aproveitar a oportunidade aberta pelas circunstâncias para, enfim, se firmar no time.