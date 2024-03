Goiás avalia contratação de executivo do São Bernardo

Com a possibilidade de concorrência do Vasco, clube do Centro-Oeste pretende intensificar as conversas para a contratação de Lucas Andrino

O Goiás avalia a possibilidade de contratação de Lucas Andrino, executivo do São Bernardo, para o cargo de diretor de futebol, como soube a GOAL. O clube do Centro-Oeste estuda uma proposta formal para levá-lo ao Serra Dourada. Ainda não foi enviada uma oferta formal ao dirigente, mas o clube goiano o avalia de forma positiva. O CEO Luciano Paciello, aclamado ao lado de outros dois dirigentes no fim de 2023, trata o atual executivo do Bernô como a principal figura para o cargo. Ele deve formalizar uma proposta para contratá-lo nos próximos dias, especialmente após o Vasco demonstrar interesse na contratação do diretor do São Bernardo. A ideia do Goiás é evitar a ida do dirigente a São Januário no mercado da bola.