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Gianluigi Buffon confirma sua saída da seleção italiana em comunicado emocionado
As consequências da decepção na Copa do Mundo
Após a desastrosa derrota da Itália na repescagem da Copa do Mundo para a Bósnia e Herzegovina — que marcou sua terceira ausência consecutiva do torneio —, a liderança da seleção nacional entrou em colapso. Buffon, que assumiu o cargo de chefe da delegação no verão de 2023, renunciou oficialmente, uma decisão tornada pública logo após a saída do presidente da FIGC, sinalizando uma reviravolta total na hierarquia dos tetracampeões mundiais.
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Uma mensagem de despedida comovente
Em uma longa e sincera declaração compartilhada no Instagram, Buffon expressou a dor do recente fracasso e sua responsabilidade em se afastar. “Renunciar logo após o fim da partida contra a Bósnia foi um ato urgente, que veio do fundo do meu coração. Tão espontâneo quanto as lágrimas que doem no meu coração e que sei que compartilho com todos vocês”, escreveu o jogador de 48 anos. “Pediram-me para adiar a decisão até que todos tivessem tempo para refletir. Agora que o presidente Gravina decidiu se afastar, sinto-me livre para fazer o que considero ser o ato responsável. Apesar da minha sincera convicção de que construí muito em termos de espírito de equipe com Rino Gattuso e todos os meus colaboradores no curto espaço de tempo disponível para a seleção nacional, o principal objetivo era levar a Itália de volta à Copa do Mundo. E não conseguimos.”
Tradição e meritocracia em Coverciano
Durante seu mandato, Buffon procurou ir além de ser apenas uma figura simbólica, tentando modernizar o percurso dos jovens talentos italianos e estreitar a distância entre as diferentes faixas etárias. “Tentei desempenhar meu papel dedicando toda a minha energia a ele, buscando que todos os setores estivessem interligados, criando um canal de diálogo e sinergia entre as diversas equipes de base, empenhando-me para estruturar um projeto que comece com os garotos mais jovens e chegue até as seleções sub-21”, explicou.
Buffon também enfatizou que se concentrou em trazer figuras experientes para a estrutura a fim de promover uma cultura de meritocracia, um projeto que ele espera que continue sob a nova liderança. Ele continuou: “Solicitei e consegui a inclusão de algumas figuras-chave e altamente experientes, que estão criando essas oportunidades necessárias com uma visão de médio e longo prazo. Isso porque acredito na política da meritocracia. Caberá aos responsáveis julgar a sabedoria dessas escolhas. Guardo tudo no meu coração, com gratidão pelo privilégio e pelas lições aprendidas, mesmo que seja um epílogo doloroso. Forza Azzurri sempre.”
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Incerteza em torno de Gattuso e do futuro
Após as saídas de Gravina e Buffon, o futuro do técnico Gennaro Gattuso permanece incerto, enquanto a FIGC se prepara para uma reformulação total. A demissão de Buffon marca um final comovente para sua lendária trajetória de 176 partidas pela Azzurra, sinalizando a necessidade urgente de um novo começo no alto escalão para garantir que a Itália não fique de fora da Copa do Mundo pela quarta vez consecutiva em 2030.