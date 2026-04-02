Gianluigi Buffon confirma sua saída da seleção italiana em comunicado emocionado

Durante seu mandato, Buffon procurou ir além de ser apenas uma figura simbólica, tentando modernizar o percurso dos jovens talentos italianos e estreitar a distância entre as diferentes faixas etárias. “Tentei desempenhar meu papel dedicando toda a minha energia a ele, buscando que todos os setores estivessem interligados, criando um canal de diálogo e sinergia entre as diversas equipes de base, empenhando-me para estruturar um projeto que comece com os garotos mais jovens e chegue até as seleções sub-21”, explicou.

Buffon também enfatizou que se concentrou em trazer figuras experientes para a estrutura a fim de promover uma cultura de meritocracia, um projeto que ele espera que continue sob a nova liderança. Ele continuou: “Solicitei e consegui a inclusão de algumas figuras-chave e altamente experientes, que estão criando essas oportunidades necessárias com uma visão de médio e longo prazo. Isso porque acredito na política da meritocracia. Caberá aos responsáveis julgar a sabedoria dessas escolhas. Guardo tudo no meu coração, com gratidão pelo privilégio e pelas lições aprendidas, mesmo que seja um epílogo doloroso. Forza Azzurri sempre.”