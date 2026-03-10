Goal.com
Gazzetta - Juventus, um craque sem custo: a situação de Bernardo Silva e Goretzka

Os bianconeri avaliam as duas operações, duas oportunidades a custo zero para o verão.

A Juventus já começa a planejar e estudar as possíveis oportunidades do mercado para a próxima temporada esportiva.

A direção da equipe quer reforçar o elenco com jogadores de grande experiência internacional, tentando aproveitar as oportunidades entre aqueles jogadores que estão com o contrato prestes a expirar e decidiram não renovar o acordo com seus respectivos clubes.

Na lista da equipe de mercado da Vecchia Signora, de acordo com o que é relatado e divulgado pelo La Gazzetta dello Sport, destacam-se dois nomes de alto nível: Bernardo Silva e Leon Goretzka, ambos destinados a se libertar de seus respectivos clubes.

  • O QUE SE DIZ SOBRE BERNARDO SILVA

    O nome mais atraente para o meio-campo da Juventus é Bernardo Silva, jogador português atualmente no Manchester City,que representaria uma injeção de personalidade, experiência, liderança e qualidade no meio-campo da equipe.

    O lusitano parece disposto a embarcar em uma nova experiência a partir da próxima temporada, e a Juventus continua observando as possíveis implicações dessa situação com vistas ao verão.

  • A CONCORRÊNCIA

    É evidente que haverá uma concorrência acirrada a enfrentar: entre as equipes interessadas, segundo o jornal La Rosea, estão o Galatasaray, o Inter Miami e o Benfica.

    O aspecto econômico também não deve ser subestimado: na situação atual, Bernardo Silva recebe um salário entre 7 e 8 milhões líquidos por temporada. O agente Jorge Mendes já está trabalhando para encontrar a melhor solução.

  • OLHOS TAMBÉM EM GORETZKA

    Outro perfil acompanhado com atenção, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, é o de Leon Goretzka, meio-campista alemão do Bayern de Munique. Não é novidade que o jogador já anunciou, juntamente com seu clube, que não renovará seu contrato com os bávaros e que está pronto para uma nova experiência, inclusive no exterior.

    Para a Juventus, ele representaria uma solução importante para o meio-campo: físico, técnica e experiência a serviço de Luciano Spalletti.

  • Também estão presentes o Inter, o Milan e o Napoli.

    Também para o alemão, não faltam concorrentes: na Itália, o primeiro clube a se informar foi o Milan, seguido pelo Napoli, Inter e Juventus (os clubes italianos entraram em contato com a equipe e a agência do jogador, mas há distância em relação às comissões).

    Seu salário atual, entre 6 e 7 milhões líquidos por temporada, poderia ser sustentável para vários clubes europeus, como o Arsenal e outros clubes da Premier League, que o mantêm em seus cadernos e se apresentam como favoritos na corrida para sua aquisição no verão.

    Portanto, a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões torna-se fundamental para conseguir jogadores desse calibre.

