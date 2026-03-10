A Juventus já começa a planejar e estudar as possíveis oportunidades do mercado para a próxima temporada esportiva.

A direção da equipe quer reforçar o elenco com jogadores de grande experiência internacional, tentando aproveitar as oportunidades entre aqueles jogadores que estão com o contrato prestes a expirar e decidiram não renovar o acordo com seus respectivos clubes.

Na lista da equipe de mercado da Vecchia Signora, de acordo com o que é relatado e divulgado pelo La Gazzetta dello Sport, destacam-se dois nomes de alto nível: Bernardo Silva e Leon Goretzka, ambos destinados a se libertar de seus respectivos clubes.