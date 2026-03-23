Gennaro Gattuso, técnico da seleção italiana, explicou em entrevista coletiva por que não convocou Nicolò Zaniolo e Riccardo Orsolini: “Não fomos ao jantar com quadros brancos e marcadores para discutir tática. Tentei criar um vínculo com os jogadores; para mim, isso faz toda a diferença. Havia muitos jogadores que poderiam estar aqui, de Zaniolo a Bernardeschi, de Orsolini a Fagioli, mas optei por fazer outras escolhas”.
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Gattuso: "Por que não convoquei Zaniolo e Orsolini"
AS ESCOLHAS DE GATTUSO
Em seguida, ele continua: “Eu quis formar um grupo, um grupo que me demonstrou lealdade; todos nós merecemos essa alegria. Agora quero encarar esses jogos com minhas convicções, com minha confiança. Estou ciente de que há outros jogadores que tiveram um bom desempenho; minhas escolhas foram feitas de boa-fé. Tenho grande confiança nos jogadores que convoquei”.