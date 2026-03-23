Gattuso: "Por que não convoquei Zaniolo e Orsolini"

Em seguida, ele continua: “Eu quis formar um grupo, um grupo que me demonstrou lealdade; todos nós merecemos essa alegria. Agora quero encarar esses jogos com minhas convicções, com minha confiança. Estou ciente de que há outros jogadores que tiveram um bom desempenho; minhas escolhas foram feitas de boa-fé. Tenho grande confiança nos jogadores que convoquei”.