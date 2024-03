Gareth Southgate não pode se dar ao luxo de desperdiçar a nova geração de ouro do meio-campo da Inglaterra

Voando em seus clubes, Jude Bellingham e Declan Rice despontam como nomes que podem fazer história

Após a era de grandes nomes como Steven Gerrard, Frank Lampard e Paul Scholes ter passado, a Inglaterra não imaginava ser agraciada com tamanha qualidade no meio-campo tão rapidamente. Mas com a decadência da primeira metade dos anos 2010 ficando para trás, a seleção inglesa tem nas mãos outro grupo capaz de algo especial.

A lista de nomes é encabeçada por Jude Bellingham e Declan Rice são talentos geracionais que se tornaram pilares de suas respectivas áreas no meio do campo e estão onde tantas expectativas são depositadas. Mas outros também vieram para dividir o fardo.

A responsabilidade de encontrar a fórmula certa no meio-campo está claramente pesando sobre o técnico Gareth Southgate. Perguntado recentemente sobre qual área do campo era mais difícil de equilibrar, ele disse: "Meio-campo. Você sempre se pergunta qual é o equilíbrio certo. É diferente para diferentes oponentes. Mas também é a área onde não temos um organizador com a bola, como Jorginho, Busquets, Kroos ou Modric. Na minha vida, raramente produzimos esse tipo de jogador na Inglaterra. Por outro lado, temos diferentes perfis de volante. Então devo escolher um cabeça de área e dois segundos volantes ou dois segundos volantes e um meia?"

Mais artigos abaixo

Com a Euro 2024 se aproximando rapidamente, Southgate deve encontrar a solução certa para estabelecer a base de um futuro que pode ser dominante. Caso contrário, ele corre o risco de desperdiçar mais uma geração de ouro no meio-campo.