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Frenkie de Jong explica como Marcus Rashford “contribui muito” para o jogo do Barcelona
Impacto tático e estatísticas impressionantes
Em entrevista ao The Guardian, De Jong destacou a mudança tática no Barcelona após a chegada de Rashford, emprestado pelo United. O meio-campista holandês elogiou as contribuições concretas do atacante em todas as competições nesta temporada. O atacante tem sido fundamental para o clube catalão, registrando 13 gols e 14 assistências em 46 partidas, totalizando 2.378 minutos em campo. Esse desempenho prolífico ajudou o clube a dominar o campeonato nacional, com o Barça prestes a conquistar o segundo título consecutivo da La Liga.
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Buscando uma transferência definitiva
Além de sua impressionante influência em campo, o jogador de 28 anos estaria ansioso para tornar sua transferência definitiva. Dizem que ele estaria disposto a aceitar uma redução significativa em seu salário de € 350.000 por semana para permanecer na Espanha. O United, por sua vez, está exigindo € 30 milhões pelo atacante.
De Jong explicou exatamente como seu companheiro de equipe altera a estrutura defensiva do adversário. “Um cara muito legal”, diz De Jong. “Aberto e gentil, ele também está causando um grande impacto para nós em campo. Com sua velocidade e profundidade, ele realmente agrega muito ao nosso jogo. E, ao fazer isso, ele também força a defesa adversária a recuar um pouco, o que cria mais espaço para nós no meio.”
Encontrar estabilidade em um elenco competitivo
Flick está satisfeito com o desempenho de Rashford, embora a decisão final sobre o seu futuro caiba à diretoria do Barça. A combinação de contratações experientes e jogadores formados na base criou uma atmosfera vibrante no Spotify Camp Nou nesta temporada. De Jong destaca esse ambiente positivo no vestiário: “Temos um time muito aberto, bastante jovem, então há muita energia”, afirma. “Temos muito potencial. O importante é garantir que consigamos liberá-lo.”
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E agora?
Depois de já terem conquistado a Supercopa no início desta temporada, Rashford e o Barcelona estão agora bem encaminhados para garantir o título da La Liga. Uma vitória ou um empate na próxima partida, o Clássico contra o arquirrival Real Madrid, será suficiente para garantir o título ao Barça. Rashford espera concluir sua transferência definitiva antes do início da Copa do Mundo, em 11 de junho, quando a Inglaterra enfrentará Croácia, Gana e Panamá na fase de grupos.