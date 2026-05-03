Frenkie de Jong explica como Marcus Rashford “contribui muito” para o jogo do Barcelona

Além de sua impressionante influência em campo, o jogador de 28 anos estaria ansioso para tornar sua transferência definitiva. Dizem que ele estaria disposto a aceitar uma redução significativa em seu salário de € 350.000 por semana para permanecer na Espanha. O United, por sua vez, está exigindo € 30 milhões pelo atacante.

De Jong explicou exatamente como seu companheiro de equipe altera a estrutura defensiva do adversário. “Um cara muito legal”, diz De Jong. “Aberto e gentil, ele também está causando um grande impacto para nós em campo. Com sua velocidade e profundidade, ele realmente agrega muito ao nosso jogo. E, ao fazer isso, ele também força a defesa adversária a recuar um pouco, o que cria mais espaço para nós no meio.”