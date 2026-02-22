Foi de goleada! A última vitória da Portuguesa sobre o Corinthians e o retrospecto do confronto

Ao longo da história, Corinthians e Portuguesa já se enfrentaram 260 vezes, em um retrospecto amplamente favorável ao clube alvinegro. No total, são 144 vitórias do Corinthians, contra 60 triunfos da Portuguesa, além de 56 empates registrados, números que evidenciam a supremacia corintiana no confronto direto ao longo das décadas.

Quando o assunto são goleadas, ambos os lados também têm capítulos marcantes na rivalidade. A maior vitória do Corinthians aconteceu em 1922, quando a equipe aplicou impressionantes 9 a 0 sobre a Lusa — até hoje o placar mais elástico da história do duelo. Já a maior goleada da Portuguesa sobre o rival ocorreu em 1961, quando venceu por 7 a 0, em um dos resultados mais simbólicos do clássico para o clube rubro-verde.

A vitória mais recente da Lusa sobre o Timão aconteceu em 2013, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, eles goleram o Corinthians por 4 a 0, com três gols de Gilberto e um de Wanderson, no estádio Morenão, em Campo Grande. Do outro lado, a última vitória do Corinthians sobre a Portuguesa foi em 2024, pelo Campeonato Paulista, quando Yuri Alberto e Maycon marcaram os gols da partida que terminou em 2 a 0 para os alvinegros.

Já no último encontro entre as equipes, válido pelo Paulistão de 2025, Corinthians e Portuguesa empataram por 2 a 2. Os gols do Corinthians foram marcados por Matheus Bidu e Talles Magno, enquanto a Portuguesa balançou as redes com Jajá e Maceió, em um jogo bastante movimentado na fase de grupos da competição.