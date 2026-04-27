Flamengo embala sequência e retoma "modo avassalador" dos tempos de Jorge Jesus

O embalo atual já supera o desempenho obtido com Filipe Luís, que chegou a seis vitórias consecutivas. A sequência de Jardim iguala o que foi alcançado por Renato Gaúcho em 2021 e por Tite em 2024, ainda que, no caso deste último, durante o Campeonato Carioca.

Agora, o sarrafo é mais alto. Em 2020, sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo atingiu dez vitórias seguidas, número que passa a ser a referência direta para o atual elenco.

Curiosamente, o próprio Jesus já havia indicado Jardim à diretoria rubro-negra no passado. A chegada em 2026 acontece como parte de uma tentativa de correção de rota após um período de instabilidade.