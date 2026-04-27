Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Flamengo embala sequência e retoma "modo avassalador" dos tempos de Jorge Jesus

Flamengo

Com sete vitórias seguidas, time de Leonardo Jardim resgata intensidade, verticalidade e mira marcas históricas de 2020

O Flamengo colocou o pé no acelerador na temporada e já vive seu melhor momento em 2026. Sob o comando de Leonardo Jardim, o time alcançou a sétima vitória consecutiva, marca que não só evidencia consistência, mas também resgata um estilo que marcou época: o "modo avassalador" dos tempos de Jorge Jesus.

A goleada diante do Atlético-MG simbolizou essa retomada. Com um jogo vertical, intenso e repleto de chances criadas, o Flamengo desta vez aliou volume ofensivo à eficiência nas finalizações, uma combinação que fez o time se destacar nos seus melhores momentos recentes.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Flamengo v Independiente del Valle - CONMEBOL Recopa Sudamericana 2020Getty Images Sport

    Comparações recentes

    O embalo atual já supera o desempenho obtido com Filipe Luís, que chegou a seis vitórias consecutivas. A sequência de Jardim iguala o que foi alcançado por Renato Gaúcho em 2021 e por Tite em 2024, ainda que, no caso deste último, durante o Campeonato Carioca.

    Agora, o sarrafo é mais alto. Em 2020, sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo atingiu dez vitórias seguidas, número que passa a ser a referência direta para o atual elenco.

    Curiosamente, o próprio Jesus já havia indicado Jardim à diretoria rubro-negra no passado. A chegada em 2026 acontece como parte de uma tentativa de correção de rota após um período de instabilidade.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!
    • Publicidade
  • FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-MEDELLINAFP

    Estilo de jogo: intensidade e verticalidade como marca

    A identidade da equipe é clara. O Flamengo atual prioriza um futebol direto, com trocas rápidas de passes, aceleração constante e ataque aos espaços. Mesmo quando sofre investidas adversárias, o time não abre mão de buscar o gol.

    "Para mim, o importante é a atuação da equipe, a atitude dos jogadores e a forma como respeitamos nossas ideias. No futebol, não existem troféus individuais, e sim coletivos", destacou Leonardo Jardim.

    Esse modelo exige intensidade alta, fator que tem feito diferença. Na vitória sobre o Santos, por exemplo, o adversário sentiu o desgaste na etapa final, permitindo a virada rubro-negra.

    Para sustentar o ritmo, Jardim promove mudanças pontuais na escalação, mas mantém uma base sólida. Nomes como Pedro e Arrascaeta são presenças constantes, vivendo grande fase. Outro destaque é Samuel Lino, que tem contribuído diretamente para gols e vem reencontrando sua melhor fase no Brasil.

  • Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Resultados recentes e próximos desafios

    A sequência positiva conta com as vitórias:

    - Flamengo 3 x 1 Santos

    - Cusco 0 x 2 Flamengo

    - Fluminense 1 x 2 Flamengo

    - Flamengo 4 x 1 Independiente Medellín

    - Flamengo 2 x 0 Bahia

    - Flamengo 2 x 1 Vitória

    - Atlético-MG 0 x 4 Flamengo

    Cinco das sete vitórias aconteceram no Maracanã, o que já levanta um novo desafio: manter o desempenho fora de casa para alcançar marcas ainda mais expressivas.

    O próximo compromisso será na Argentina, contra o Estudiantes, pela Libertadores. Embora ainda tenha um clássico contra o Vasco no Maracanã, o Flamengo enfrentará uma maratona como visitante na sequência, com jogos por diferentes competições.

    Será o teste definitivo para saber se este Flamengo pode, de fato, igualar, ou até superar, o lendário time de 2020.

Copa Libertadores
Estudiantes crest
Estudiantes
EST
Flamengo crest
Flamengo
FLA