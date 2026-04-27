Flamengo embala sequência e retoma "modo avassalador" dos tempos de Jorge Jesus

O Flamengo colocou o pé no acelerador na temporada e já vive seu melhor momento em 2026. Sob o comando de Leonardo Jardim, o time alcançou a sétima vitória consecutiva, marca que não só evidencia consistência, mas também resgata um estilo que marcou época: o "modo avassalador" dos tempos de Jorge Jesus.
A goleada diante do Atlético-MG simbolizou essa retomada. Com um jogo vertical, intenso e repleto de chances criadas, o Flamengo desta vez aliou volume ofensivo à eficiência nas finalizações, uma combinação que fez o time se destacar nos seus melhores momentos recentes.