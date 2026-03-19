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Ferrari FiorentinaGetty Images

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Fiorentina, Ferrari: “Fizemos progressos, mas é fácil cair novamente. Barone continua conosco”

O diretor-geral da Fiorentina fala à Sky Sport antes da partida de volta contra o Rakow

A poucos minutos do pontapé inicial da partida da Conference League contra o Rakow, válida pela segunda mão das oitavas de final da competição, o diretor-geral da Fiorentina, Alessandro Ferrari, concedeu entrevista à Sky Sport. Estas foram suas declarações:

  • A COMPETIÇÃO

    "Esta é uma competição em que buscamos avançar o máximo possível. Ela nos dá a oportunidade de nos livrarmos um pouco das preocupações do campeonato, que nesta temporada são muitas. É uma excelente oportunidade que queremos aproveitar da melhor maneira possível. Cada time entra em campo para dar o máximo e esta noite não será diferente. Sabemos como é difícil seguir adiante na Europa, portanto nada está garantido."

    • Publicidade

  • A MEMÓRIA DE BARONE

    "Joe Barone deixou uma marca imensa em todos nós; ele trouxe uma determinação e uma força inesquecíveis ao Viola Park. Ele nunca nos deixará."

  • CAMPEONATO E COPA

    "Passamos por duas fases diferentes: uma até janeiro e outra a partir do ano novo. E fizemos progressos, sobretudo na gestão e na preparação para as partidas. Mas vimos como é fácil cair, e por isso precisamos manter o foco em cada partida."

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