Fiorentina, Ferrari: “Fizemos progressos, mas é fácil cair novamente. Barone continua conosco”

"Esta é uma competição em que buscamos avançar o máximo possível. Ela nos dá a oportunidade de nos livrarmos um pouco das preocupações do campeonato, que nesta temporada são muitas. É uma excelente oportunidade que queremos aproveitar da melhor maneira possível. Cada time entra em campo para dar o máximo e esta noite não será diferente. Sabemos como é difícil seguir adiante na Europa, portanto nada está garantido."