A poucos minutos do pontapé inicial da partida da Conference League contra o Rakow, válida pela segunda mão das oitavas de final da competição, o diretor-geral da Fiorentina, Alessandro Ferrari, concedeu entrevista à Sky Sport. Estas foram suas declarações:
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Fiorentina, Ferrari: “Fizemos progressos, mas é fácil cair novamente. Barone continua conosco”
A COMPETIÇÃO
"Esta é uma competição em que buscamos avançar o máximo possível. Ela nos dá a oportunidade de nos livrarmos um pouco das preocupações do campeonato, que nesta temporada são muitas. É uma excelente oportunidade que queremos aproveitar da melhor maneira possível. Cada time entra em campo para dar o máximo e esta noite não será diferente. Sabemos como é difícil seguir adiante na Europa, portanto nada está garantido."
A MEMÓRIA DE BARONE
"Joe Barone deixou uma marca imensa em todos nós; ele trouxe uma determinação e uma força inesquecíveis ao Viola Park. Ele nunca nos deixará."
CAMPEONATO E COPA
"Passamos por duas fases diferentes: uma até janeiro e outra a partir do ano novo. E fizemos progressos, sobretudo na gestão e na preparação para as partidas. Mas vimos como é fácil cair, e por isso precisamos manter o foco em cada partida."